Logement étudiant, la galère cortenaise

Alors que les touristes sont moins nombreux, les étudiants sont de retour à Corte pour préparer la rentrée, aménager l'appartement, finaliser les inscriptions à l'Université (qui compte 5 000 jeunes chaque année) mais pour certains c’est aussi le début de la galère notamment celles et ceux qui ont reçu une affectation tardivement et recherchent un petit studio pour l'année scolaire.

150 à 200 logements manquants

A cette période, trouver un logement sur la commune est une mission quasi impossible selon Dominique Martini, gestionnaire de l'agence Casanova immobilier à Corte : « Il y a toujours une très forte demande. _On avait à peu près une cinquantaine de biens à proposer début de saison en avril-mai, là pour des petits logements pour étudiants il doit nous en rester 2 ou 3 alors qu'on a des demandes quotidiennes_, au moins une dizaine de demandes quotidiennes.

Faculté de Sciences / Université de Corse © Maxppp - maxppp

Il faut s’y prendre longtemps à l’avance notamment près de la fac de sciences parce que les étudiants en médecine commencent dès le mois d’août, ils sont prêts à prendre les logements dès le mois de juin et nous les faisons réserver dès avril. En ce moment c'est _surtout des gens du continent qui ont des affectations tardives et du coup on n’a plus grand chose à leur proposer sur Corte même_. Il nous reste quelques petits biens dans les villages, ce qui finit par partir aussi, même dans des villages assez loin comme Santa Lucia ou même Venaco parce qu'il y a vraiment un manque de logements sur Corte et ceux qui restent en général fin août, mi-août, c'est les logements qui sont plutôt extérieurs à Corte. Mais même ça, ça finit par se louer sans problème, il doit manquer entre 150 et 200 logements au vu des personnes qui viennent nous voir tous les ans qui sont en galère, on doit refuser facilement 30 à 35 personnes pour lesquelles on n’a plus rien à proposer. »

Plusieurs projets immobiliers sont en construction sur la commune, mais il faudra encore être patient ce n'est pas encore pour cette rentrée, d’ici là selon ce professionnel de l’immobilier l’astuce pourrait être d’attendre la Toussaint et les premiers abandons.