Logement : le Finistère face à une problématique de taille

Professionnels du secteur, collectivités ou associations, tous s'accordent à dire que le Finistère est en tension immobilière.

Le taux d'usure : un frein à l'acquisition

Depuis la crise du Covid 19 et à cause de l'inflation, les taux des prêts immobiliers et les prix de biens ont grimpé. Les conditions de prêt se sont durcies. En cause, le taux d'usure imposé aux banques.

Le taux d'usure est le taux maximum auquel les banques peuvent prêter. La loi instaure un taux qui est de 2,57% aujourd'hui. Ce taux cumul le taux d'assurance et le taux d'emprunt. Problème : les taux des crédits ont augmenté de manière importante et les assurances sont plus chères à partir d'un certain âge ou dans le cas d'une maladie. Certains ménages se retrouvent donc bloqués par le taux d'usure et la banque refuse le prêt pour ne pas le dépasser.

Un réglementation qui crée parfois des situations ubuesques. C'est en tous cas l'avis de Christophe Guéguen, dirigeant et fondateur de l'agence immobilière Terre d'Immo, implantée dans le Finistère et le Morbihan : "_La problématique, c'est le financement. Le taux d'usure crée des problèmes dans les dossiers d'acquisition. Même avec un apport personnel conséquent, le dossier n'aboutit pa_s".

Conséquence : des acquéreurs solvables ne peuvent pas acheter de biens et seuls les plus hauts revenus, qui disposent des fonds immédiatement, peuvent acheter. Les courtiers observent d'ailleurs un changement du profil type de l'acquéreur. Les ménages les plus jeunes sont exclus et renoncent à l'acquisition d'un bien.

Cette situation de blocage pourrait arriver régulièrement même si le taux d'usure est revu à la hausse. La Banque Centrale Européenne a annoncé relever le taux d'usure de 0,75 % fin septembre 2002.

Location et logements sociaux : le casse-tête des collectivités

Dans un contexte où les prix de l'immobilier dans le Finistère ont parfois augmenté jusqu'à 20 %, la solution pour se loger pourrait être de se tourner vers la location. Sauf que la tâche n'est pas simple. C'est notamment le cas à Fouesnant où le parc des résidences principales a doublé en vingt ans, selon Roger Le Goff, maire de la commune.

Pour pallier, la collectivité a lancé un grand plan logement avec la construction de dizaines de pavillons, d'habitats collectifs et la vente de terrains constructibles. Une nécessité pour que les ménages les plus modestes, notamment, puissent avoir une chance de venir vivre à Fouesnant.

Pour accéder à ces logements, le prétendants marquaient des points selon certains critères : être un jeune ménage avec enfants en bas âge, avoir des revenus modestes, etc. Une démarche "sociale et solidaire" souligne Roger Le Goff alors que l'attente pour un logement social à Fouesnant peut aller jusqu'à six ans.

Zone tendue : les associations se mobilisent pour une reconnaissance

Des centaines de personnes (entre 350 et 500) étaient rassemblées, hier, à Douarnenez, dans le Finistère, à l'appel de plusieurs associations et groupes politiques. Un rassemblement pour interpeller les pouvoirs public sur la crise du logement en Bretagne. D'autres rassemblements ont également eu lieu à Vannes et à Concarneau.

D'un bout à l'autre de la Bretagne, les revendications sont les mêmes. Le collectif Droit à la Ville, à l'initiative du rassemblement à Douarnenez, voudrait que la mairie classe la ville comme Zone Tendue. Une zone qui permet de réguler le logement dans les zones urbaines de plus de 50 000 habitants mais des dérogations existent. Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, en bénéficie notamment.

Quelques chiffres rassemblés par Maxime Touzé, élu au conseil municipal de Douarnenez et membre de l'Union Démocratique Bretonne :

Le Pays de Douarnenez compte 1 907 résidences secondaires, 1 275 logements vacants (chiffres de 2018 – INSEE). Dans le Cap-Sizun, il y a 34,3 % de résidences secondaires, soit 4 419 logements et 6,3 % de logements vacants, soit 812 logements.

C'est dans le Pays bigouden que les chiffres explosent : 11 929 résidences secondaires, soit 25,8 % du parc résidentiel.

La rénovation thermique et la mobilisation des logements inoccupés font également partie des revendications du collectif et des associations.