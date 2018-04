Logement : le gouvernement va simplifier les aides à la rénovation énergétique

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Le gouvernement va simplifier les aides pour rénover son logement et permettre de consommer moins d'énergie, ont annoncé ce jeudi les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion sociale. Un fonds de garantie sera créé pour que les familles modestes accèdent plus facilement aux prêts.