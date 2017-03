Logement : les franciliens pas si mal lotis

Des éclaircies, parfois inattendues, mais aussi quelques nuages à l'horizon : c'est le dernier panorama du logement en Île-de-France dressé ce mardi par l'INSEE, qui s'appuie sur les données de 2013.

Dans ce vaste rapport qui collecte les données de 2013, certaines idées reçues sont malmenées. Ainsi, le rythme des constructions qui n'ont jamais été aussi nombreuses qu'entre 2007 et 2013 : 45 000 nouveaux logements chaque année notamment en Grande Couronne.

De plus en plus de franciliens sont propriétaires de leur logements, ils sont d'ailleurs plus nombreux que les locataires même si cette hausse à tendance à ralentir. Logique, car le prix d'achat moyen augmente plus que les revenus.

Globalement les franciliens se sentent bien chez eux. La part de ceux qui ne plaisent ni dans leur quartier, ni dans leur appartement ou leur maison est en baisse régulière depuis 1996 et elle est passée sous les 5% en 2013.

Beaucoup moins positif, 976 000 personnes avec des conditions de logement très difficile, et 159 000 privées de toit. Quasiment un tiers des mal logés en France, 31,7% vivaient en région parisienne, en 2013.