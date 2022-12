Logement : les loyers encore en hausse au Pays basque, le plus cher à Biarritz

Près de quatre euros d'augmentation du mètre carré en deux ans à Biarritz. Le ministère du logement a dévoilé une nouvelle carte actualisée du prix des loyers des maisons et appartements en fonction des territoires. Sa lecture confirme, chiffres à l'appui, les tendances ressenties au Pays Basque .

La première est celle de l'augmentation des loyers. À Biarritz, où le prix du mètre carré est le plus cher, le coût du mètre carré est passé de 13,90 euros pour les appartements en 2020 à 17,90 euros en 2022. Une augmentation qui se constate aussi à l'intérieur du Pays basque, dans une moindre mesure : à Ossès par exemple, le prix du mètre carré pour les appartements est passé de 8 à 9 euros en deux ans.

La disparité entre la côte et l'intérieur est toujours aussi forte : en Soule et en Basse-Navarre, le prix du mètre carré atteint rarement les 10 euros, alors qu'il le dépasse largement dans le Labourd : 14,60 euros à Ahetze, 15,80 euros à Arbonne et 17,90 euros donc à Biarritz, le plus cher du Pays basque.

Ce qui est valable pour les appartements l'est aussi pour les maisons. L'augmentation du prix du mètre carré est même de 4,50 euros à Biarritz en deux ans. À Saint-Etienne-de-Baïgorry, le prix du mètre carré est passé de 6,80 euros à 8,70 euros. Même chose à La Bastide-Clairence , de 6,80 euros en 2020 le prix du mètre carré est désormais de 8,30 euros.

La carte des loyers 2020 à retrouver ci-dessous :