Logement social : les demandeurs de l'Eurométropole de Strasbourg patientent dans les limbes

Les 52 000 logements sociaux de l'Eurométropole de Strasbourg ne suffisent pas à donner un toit à des demandeurs toujours plus nombreux, toujours plus précaires. Les associations et la collectivité appellent l'Etat à verser davantage d'aides pour permettre de loger à ceux qui en ont besoin.

Mieux vaut prendre son mal en patience. L'Eurométropole de Strasbourg ne dispose pas d'assez de logements sociaux pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses. Certains demandeurs, dans des situations de grande précarité, attendent des années avant d'obtenir gain de cause.

Voilà un an et demi que Cumba* vit à dans un appart-hôtel du nord de Strasbourg, au bord des voies de chemin de fer, avec ses deux enfants, dont une petite fille atteinte de handicap. Depuis, cette réfugiée guinéenne, animatrice à mi-temps en milieu scolaire et bénéficiaire du RSA attend le graal. "Je cherche un T4. Je suis sur liste d'attente. C'est compliqué de vivre à l'hôtel, tu es à l'abri, mais tu n'as pas ta liberté". L'association Consommation logement et cadre de vie (CVCL) aide Cumba dans ses démarches, en signalant aux bailleurs sociaux l'urgence de sa situation.

Son président Daniel Bonnot est confronté quotidiennement à ces cas de figure très précaires. "Il y a plus de 23 000 demandes de logements sur l'Eurométropole. On voit en moyenne deux ou trois personnes par jour. Souvent on est un peu impuissants car il n'y simplement pas assez de logements", déplore-t-il.

Répartition inégale

L'Eurométropole dispose de 52 000 logements sociaux, répartis inégalement sur son territoire. L'EMS dans son ensemble comptabilise 16% de logements sociaux. Certaines communes, comme La Wantzenau (moins de 4%) entraînent la chute de cette moyenne.

Même chez les "bons élèves", comme Strasbourg (30%), il en faudrait encore beaucoup plus pour répondre à la demande, estime Suzanne Brolly, vice-présidente en charge de la politique de l'habitat. "En 2019, on avait encore un manque de 5 327 logements".

Face à ce constat partagé, l'Eurométropole, délégataire depuis 2006 des aides à la pierre étatiques, déploie toute une série de mesures en passant notamment par la diversification de l'offre de logement :très sociaux, sociaux, accession sociale, logements intermédiaires ou habitations destinées à des demandeurs plus aisés. "Nous faisons également en sorte de mobiliser le parc privé pour qu'il vienne renforcer cette offre", poursuit l'élue.L'EMS entend ainsi inciter les propriétaires à convertir tout ou partie de leurs propriétés en logements sociaux.

Des aides de l'Etat essentielles

Pour mettre en oeuvre ces mesures, l'Eurométropole nécessite un soutien de la part de l'Etat. Suzanne Brolly entend rappeler Paris à ses responsabilités. "Jusqu'à présent nous avons toujours eu une production de logement social conforme aux objectifs. Mais cette production est à la baisse depuis 2019 avec notamment une baisse de 50% en 2021. Mais lorsqu'on regarde de plus près les chiffres, il s'avère qu'on a 266 logements qui ont été reportés en 2022 faute de positionnement clair de l'Etat sur le financement mobilisable. Si on ne reconnaît pas ces logements, on aurait pu atteindre nos objectifs. Encore faudrait-il qu'il y ait les aides apportées par l'Etat pour y répondre".