Logement social : une mère célibataire des Sorinières dans l'impasse

Cela fait 8 ans que Linda Minier vit dans un logement social des Sorinières trop petit pour ses deux filles et elle. Cette assistante maternelle multiplie les demandes pour quitter son appartement et vivre dans une maison, en vain.

Parfois, l'attribution d'un logement social relève du parcours du combattant. Voilà le sentiment d'une mère célibataire des Sorinières, au sud de Nantes. Cela fait 8 ans qu'elle habite dans son appartement, un T3 de 55m², trop petit pour ses enfants et elle. Une situation qu'elle décrit comme invivable. La mairie des Sorinières explique que la demande de cette assistante maternelle de 42 ans est trop restreinte pour aboutir.

Un lit de camp dans le salon

Chaque soir, c'est le même rituel pour Linda Minier. Alors que ses filles dorment dans les deux seules chambres de son appartement, l'assistante maternelle range tous les jouets et pousse les meubles du salon pour déplier son lit de camp. "Ce n'est pas vivable !, confie-t-elle. Toujours déplier... Replier... Pour moi, c'est très difficile. J'en ai marre !"

La mère de famille espère un jardin, un critère important pour les parents qui cherchent une nounou. D'année en année, elle multiplie les dossiers pour obtenir un logement social plus grand, une maison avec trois chambres, ce qui lui permettrait de garder un enfant de plus.

Une maison c'est plus d'agréments, donc plus de revenus, donc une vie plus paisible. - Linda Minier

16% de logements sociaux individuels

Mais les années passent, et rien ! Linda Minier a bien été présélectionnée pour l'obtention d'une maison en 2019, mais celle-ci a finalement été attribuée à une autre famille. Elle a aussi été reçue par la mairie des Sorinières. Malgré tout, le constat reste le même pour la municipalité : la quadragénaire devrait élargir sa demande pour avoir plus de chances qu'elle aboutisse.

"On ne peut la proposer que sur une maison, or on n'en a pas", explique Catherine Rouffiange, adjointe déléguée à l'action sociale des Sorinières. L'élue précise que la mairie n'a la main que sur 20% des nouveaux logements sociaux de la commune, qui en compte 517 au total. Et sur ces 517 logements sociaux, seuls 84 (soit 16% environ) sont des pavillons individuels.

Les maisons sont donc très rares, d'autant que ceux qui les habitent y restent longtemps. "On en a très peu au niveau de la commune, et elle [Linda Minier] n'a pas souhaité étendre sa demande à un appartement. Donc ça ne facilite pas nos recherches. Et pourtant, on est une commune qui est assez volontariste dans le logement social. Mais les logements individuels, on en a très peu", poursuit Catherine Rouffiange.

"Un cercle vicieux"

"Je suis dans une impasse, se désole Linda Minier. C'est un cercle vicieux ! Peut-être qu'on ne me propose pas certaines maisons parce que les maisons sont un peu plus chères que ce que je peux payer. Mais si je n'ai pas de revenus plus importants, j'en resterai là tout le temps !"

En moyenne, il faut compter trois ans pour l'attribution d'un nouveau logement social. Et c'est bien plus long pour une maison. Mais après des années à peiner pour joindre les deux bouts, Linda Minier, elle, ne veut plus attendre.

"C'est fatiguant, c'est usant ! Parce que vous vous dites 'comment je vais faire le mois prochain' ? Je ne demande pas à avoir des millions, je veux juste pouvoir vivre un peu mieux."

La mère de famille se laisse encore un an dans l'espoir d'obtenir une maison aux Sorinières. Elle envisage ensuite de tenter sa chance dans une autre commune.