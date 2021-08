Comme chaque été, une partie des 75 000 étudiants bordelais fait le tour des agences immobilières pour trouver un appartement. Cette année il y a un peu plus de logements car certains appartements Airbnb sont repassés en location longue durée. Mais ça ne suffit pas.

Logements étudiants à Bordeaux : "Pour un bien en location, on reçoit une centaine d'appels"

Tous les étés, c'est la même galère pour les étudiants bordelais. L'offre de studios à louer est trop faible par rapport au nombre de demandes. À la sortie d'une agence immobilière, le découragement se fait sentir dans la voix de David : "En août c'est chaud. Mais je travaille et je ne pouvais pas venir en juillet". Il toque aux portes de toutes les agences immobilières bordelaises avec son fils Mathias, qui fera sa rentrée en école de commerce aux Chartrons. "On vient de visiter un appartement, il est pas mal, on place beaucoup d'espoirs mais il y a d'autres personnes dessus..."

Quelques minutes après eux, Martin sort de la même agence place de la Victoire.

"J'ai fait 20, voire 30 agences entre hier et aujourd'hui. Et pas une seule visite programmée".

D'anciens logements Airbnb devenus studios étudiants

"Comme tous les ans, le marché est saturé" explique Isabelle Lacrouts, qui s'occupe des locations au cabinet Bedin, Cours de l'Intendance. "Même si on a récupéré quelques biens qui étaient en Airbnb car avec la baisse du tourisme, les propriétaires ont décidé de passer en location longue durée." De quoi enrichir un peu l'offre locative bordelaise, mais ce n'est pas suffisant.

"Tous nos logements étudiants sont revenus à la location entre mars et avril parce que les étudiants étaient en distanciel donc les parents ont rendu l'appartement. Ils sont déjà reloués depuis le printemps et aujourd'hui on est en pénurie. Pour un bien en location, on reçoit une centaine d'appels."

Risque d'arnaques

Les escrocs profitent de ce marché tendu et de la détresse de certains étudiants pour publier de fausses annonces sur les sites de location. Sur les photos, les appartements semblent lumineux, bien meublés et à un prix très accessible car les propriétaires expliquent qu'ils ne sont pas intéressés par l'argent, qu'ils sont mutés à l'étranger et veulent uniquement s'assurer qu'un locataire veillera sur leur logement bordelais.

Hervé a failli se faire avoir : "J'ai répondu à une annonce, et les propriétaires m'ont expliqué que mon profil correspondait à leurs attentes". Un message qui rassure ce père de famille, qui cherche depuis plusieurs semaines un appartement pour sa fille. Mais il déchante rapidement. "_Ils m'ont demandé de leur verser la caution avant la visite_, en gage de bonne foi car ils ne voulaient pas risquer de se déplacer pour rien. Ils disaient qu'ils vivaient en Espagne." Quand Hervé refuse, la conversation tourne court.

David Coutreau, de l'antenne girondine de l'ADIL, l'Association Départementale d'Information sur le Logement, connaît bien cette méthode : "Ils ont toujours des excuses pour ne pas organiser de visite, expliquent que pour réserver le logement, il faudrait leur verser une certaine somme d'argent." Il rappelle qu'il ne faut jamais verser d'argent avant la visite, "et même avant la signature du bail". En cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander un titre de propriété à son interlocuteur. Et la règle d'or : toujours rester méfiant sur les sites de location, car les escrocs vont parfois même jusqu'à utiliser le logo et les photos des agences immobilières bordelaises.