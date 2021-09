Logements neufs à Bordeaux : "on est en pénurie" estime le président de la fédération des promoteurs

Après éditions empêchées à cause du covid, le Salon du logement neuf fait son retour allées de Tourny à Bordeaux ce vendredi 24 et samedi 25 septembre. L'occasion de faire le point sur la santé de ce secteur après la crise sanitaire, avec le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine Pierre Vital.

Une pénurie d'offres de logements neufs

La crise sanitaire a vu les demandes en logement neuf se tasser : "L'année dernière, on a constaté 2.500 ventes, ce qui est quand même très faible par rapport à ce qu'on faisait habituellement, qui était plutôt de 4.000 à 5.000 logements par an," détaille Pierre Vital. Celles-ci repartent aujourd'hui de plus belle et provoquent mécaniquement une hausse des prix. Comptez 4.500 euros le mètres carrés, en moyenne, pour vous offrir du neuf dans la métropole bordelaise.

Les professionnels estiment même en être au stade de la pénurie : "Les ventes sont en progression et viennent épuiser le stock. L'offre qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de l'offre qui a été développée il y a un an et demi." Et ce plafond n'est pas prêt de partir : "On s'est remis à faire des permis de construire, les élus se sont mis en place, la politique du logement est établie et donc on peut considérer que la fin de l'année va se faire encore avec très peu d'alimentation". La situation est pire sur le bassin d'Arcachon : aucun logement n'y a été mis en vente au premier semestre.

Concilier l'enjeu écologique avec l'immobilier

Cette nouvelle édition du salon du logement neuf fait également la part belle aux enjeux écologiques. D'autant qu'avec la nouvelle majorité verte de Bordeaux, et son label "Bâtiment frugal", les promoteurs sont obligés d'intégrer cet aspect à leurs projets. De quoi favoriser les surcoûts : "Les contraintes sont aussi bien sur la conception que sur la préparation des permis puisque, du coup, il faut faire de la concertation, décrit Pierre Vital. On a également toute une ingénierie qui va se mettre en place sur le volet constructif. Ce qui est important de voir, c'est que l'on va chercher la production bas carbone qui coûte plus cher."

Pour répondre à la pénurie, Pierre Vital appelle surtout "à ne pas avoir peur de produire et de construire". Il signera ce vendredi après-midi la charte Du logement/des arbres pour verdir les programmes immobiliers à venir.