Logements sociaux en Haute-Savoie : une baisse inédite depuis 2017

Face au manque de logement social, en Haute-Savoie comme ailleurs, l'une des solutions est de surélever des zones et mixer logements, bureaux et activités commerciales.

En Haute-Savoie, il faut un à deux ans pour espérer obtenir un logement social. Et ça ne va pas s'arranger puisque le nombre de constructions nouvelles a baissé de 30% l'an passé. En cause : la rareté et le prix du foncier dans le département, les coûts des matériaux de construction en hausse, mais aussi une tolérance en baisse des habitants face aux nouveaux projets en face de chez eux. Interview de Nicolas Gauteur, directeur de la S.A. Mont-Blanc, un des seize bailleurs sociaux de Haute-Savoie.

Il y a 30% de logements sociaux neufs en moins en Haute-Savoie en 2022. C'est la plus forte baisse de tous les départements de la région. Qu'est-ce qui explique cette situation ?

C'est l'effet de plusieurs facteurs cumulés. D'abord, et ce n'est pas nouveau, le manque cruel de foncier dans notre département. À cela, se sont ajoutés des coûts de construction élevés qui retardent ou bloquent nos réalisations et qui doivent réinterroger nos chantiers et nos opérations à sortir. Et puis, il y a aussi des collectivités qui réinterrogent leur politique d'aménagement du territoire -et c'est tant mieux- pour limiter l'extension de l'urbanisation. Mais ça pose d'autres problèmes, notamment celui des recours sur bon nombre de nos permis de construire.

Ça veut dire quoi "des collectivités qui réinterrogent leur politique d'aménagement" ? Ce sont des communes qui font marche arrière sur des projets ?

On est toujours en marche avant, mais, disons que certaines collectivités souhaitent un ralentissement de ces constructions pour répondre à leurs administrés, parce que le ressenti de beaucoup de citoyens en Haute-Savoie, c'est qu'il y a des grues partout, avec énormément de chantiers. C'est vrai qu'on est cette année sur un pic de livraison, notamment pour le logement locatif social. Mais pour demain, on a quasiment une division par deux, deux et demi dans les projections de production de logements aidés. Ça va poser des problèmes dans bon nombre de secteurs en termes d'accès au logement, et de recrutement pour les entreprises et les collectivités.

Qu'est ce qui pose problème exactement pour les maires et pour les habitants ? C'est le logement social, on est toujours réticent ? Ou c'est plutôt qu'on ne veut pas de voisins trop près de ses fenêtres ?

C'est d'abord le deuxième argument. C'est ce syndrome qui veut que : moi j'ai pu me loger, j'ai pu construire, mais ce serait bien si j'étais le dernier du quartier. Et je ne souhaite pas qu'il y ait une nouvelle construction à côté de chez moi. C'est d'autant plus vrai depuis que nous construisons principalement sur des dents creuses, c'est-à-dire des zones qui restent à urbaniser en milieux denses ou moyennement denses, quand nous construisons en lieu et place parfois de villas qu'il nous faut démolir pour construire du collectif et reconstruire la ville sur la ville.

C'est quoi la solution ? Faire comprendre aux habitants que quand on a autant de nouveaux arrivants dans un département, il faut accepter qu'ils puissent eux aussi être logés ? Sinon ça va concourir à la hausse des prix partout ?

C'est plus facile à dire qu'à faire. Pour les convaincre, il faut aussi d'autres réflexions en terme d'aménagement. Il faut que nous allions surélever des zones qui n'étaient pas habituées à l'être. Par exemple, des zones de bureaux ou des zones commerciales avec du logement pour qu'on puisse avoir une acceptabilité de ces nouvelles constructions vis-à-vis de nos administrés. Chacun doit comprendre que ce manque crucial de logements va avoir des répercussions très graves sur notre département, sur le manque de personnel dans les crèches, les Ehpad, les commissariats de police. Toutes les activités économiques et les services publics de notre département vont être touchés.