Logista, le premier distributeur de tabac en France, va fermer son entrepôt de Colomiers

Les mines sont bien tristes ce mercredi midi devant chez Logista à Colomiers, dans l'ouest toulousain. La veille, le premier distributeur de tabac en France a confirmé la fermeture d'un de ses quatre entrepôts français, à savoir celui de l'agglomération toulousaine. Les salariés étaient en grève le mardi 21 février, les livraisons ont été repoussées.

Logista assure la distribution du tabac auprès de 4.500 buralistes du Sud-Ouest.

Une cinquantaine de salariés concernés

Sur les 64 salariés de Colomiers, 53 sont concernés par ce plan social à venir selon la CGT. Le syndicat, réunit en CSE extra ce mercredi devant la direction, annonce que le site columérin fermera ses portes le 30 septembre 2023 et que le bâtiment sera vendu.

Sur ces 53 salariés, 29 auraient droit à des reclassements, selon le syndicat. Autrement dit, cette vingtaine de salariés pourrait se voir proposer des postes à Mions (Rhône) ou au Mans (Sarthe).

Logista France ne donne aucun détail sur le plan social et sur la date de fermeture du site. Le groupe réagit dans un communiqué : "Logista France mesure pleinement les conséquences de ce changement et de ce qu’il signifierait pour ses collaborateurs. Sa priorité sera de les accompagner pendant cette période de transition. Par ailleurs, Logista France continuera à répondre aux besoins de ses clients et à maintenir sa qualité de service".

Plus de la moitié des salariés a plus de 50 ans

La CGT ne se satisfait pas de ces quelques reclassements proposés par le groupe. Thierry Bouget fait partie du syndicat et représente le personnel : "Plus de la moitié des salariés ont plus de 50 ans. Ils ont des vies dans la région et on nous propose des reclassements à Mions et au Mans. On a des doutes sur la faisabilité de ces mutations."

Les buralistes font la queue devant Logista

Suite à la grève des salariés de mardi, tous les buralistes n'ont pas été livrés à temps. Ainsi, certains se retrouvent sans cigarettes dans leur boutique. Ce mercredi, ils étaient nombreux à faire la queue devant l'entrepôt de Colomiers pour récupérer un peu de marchandise.

"Cela fait trois heures que je suis garé devant. J'arrive de Figeac dans le Lot, il me faut absolument de la marchandise, ce soir je n'aurai plus rien à vendre", explique ce buraliste qui a fait deux heures de route. Les professionnels interrogés disent comprendre la grève mais expliquent avoir absolument besoin de travailler, pour la survie de leur commerce.