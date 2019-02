Loi Alimentation : quel impact sur les prix en grande distribution ?

La loi Alimentation, qui a commencé à s'appliquer le 1er janvier a-t-elle entraîné une hausse des prix ? Oui, mais elle est difficile à mesurer précisément. C'est ce qui ressort de différentes études publiées depuis le début de l'année.

La loi impose aux distributeurs de vendre des produits de grande consommation (PGC) et des produits "d'appel" (comme le Nutella ou le Coca Cola) à des prix supérieurs d'au moins 10% aux tarifs auxquels ils les ont achetés. L'objectif affiché par le gouvernement est que les augmentations de marge dont bénéficie la distribution sur ces produits de grande consommation lui permettent de diminuer ses marges sur d'autres issus de l'agriculture (viande, poisson etc.), afin de mieux rémunérer paysans et producteurs.

Le panier moyen en hausse d'au moins 10 centimes

Quel impact cette réforme a-t-elle réellement sur le porte-monnaie des consommateurs ? À la suite d'un article publié dans Le Parisien fin janvier, le ministre de l'Agriculture a reconnu que cette nouvelle réglementation entraînait une hausse des prix sur "4% des produits" vendus en grandes surfaces. Didier Guillaume avait chiffré à 80 centimes l'augmentation du panier moyen de 100 euros payé par les consommateurs.

Une hausse surestimée pour le cabinet Iri, auteur d'une étude publiée ce jeudi qui conclut que les prix des produits de grande consommation ont peu évolué entre la semaine du 4 au 10 février et celle du 7 au 13 janvier. Selon le panéliste, l'inflation de 0,13% constatée sur les marques nationales (Nutella, Coca-Cola) est "compensée" par une déflation des marques de distributeurs (MDD) de 0,31%, "en phase avec les annonces de baisses de prix" des distributeurs. Plusieurs enseignes s'étaient en effet engagées à faire des efforts financiers sur leurs marques propres (MDD) pour compenser les hausses de prix sur les grandes marques. Résultat, d'après le cabinet, le fameux panier moyen n'a augmenté "que" de 10 centimes : "À contenu strictement équivalent, il passe de 94,90 euros en janvier à 95 euros en février" précise Iri.

Toutefois, cette hausse semble nettement plus significative entre novembre 2018 et février 2019. D'après une enquête réalisée par France 2, qui a comparé les prix de 23 produits de base entre ces deux dates, le panier coûte 1,74 euro de plus.

Les "anomalies" sur les prix seront sanctionnées

Les distributeurs qui ne respectent pas la loi écoperont de "sanctions pécuniaires" a assuré le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, dans l'émission Capital diffusée dimanche 17 février. La répression des fraudes a déjà détecté "des anomalies et des exagérations" dans 200 établissements selon le gouvernement.

Contactée par l'AFP, la DGCCRF a confirmé que 522 grandes surfaces avaient été visitées au 13 février. Ces premiers contrôles ont montré "une appropriation progressive, par les professionnels", de cette nouvelle réglementation selon l'organisme qui a publié des lignes directrices pour "faciliter la mise en œuvre de cette réglementation par les acteurs économiques".