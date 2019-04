Enseignants et gilets jaunes enterrent symboliquement les services publiques à Montpellier

Montpellier, France

"Aujourd'hui, je suis en noir, pour dénoncer le cancer de l'éducation nationale, le cancer de la réforme Blanquer. Et je suis également en gilet jaune" lance Sandrine au mégaphone. Devant une cinquantaines de personnes rassemblées au pied des Trois Grâces à Montpellier, les enseignants accompagnés des gilets jaunes ont symboliquement enterrés trois services publiques : la santé, l'école et la justice.

C'est le troisième samedi que les enseignants manifestent, et la date n'est pas choisie au hasard explique Eric Hassenheufel, professeur de philosophie à Lunel. "Le sens de notre action c'est de dénoncer cette loi qui va favoriser la sélection et l'inégalité, et de _nous associer avec les gilets jaunes"._Une cinquantaine d'entre eux se sont d'ailleurs rassemblés pour écouter les discours des enseignants.

Convergence des luttes

Sandrine est institutrice et gilet jaune. "Les revendications des gilets jaunes et des enseignants se rejoignent, et concernent tous les citoyens. C'est le début de la convergence." sourit-elle, en passant la parole à un neurochirurgien du CHU de Montpellier, gilet jaune également. Tous demandent plus de moyens pour les services publiques.