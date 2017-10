Loi de finances : le bailleur social l'OPAC 36 "asphyxié" par le gouvernement Macron

Invité de France Bleu Berry ce mardi, Pascal Longein, le directeur général de l'OPAC 36, dénonce les coupes budgétaires de la loi des finances, qui mettent en danger le fonctionnement des offices HLM. La baisse des A.P.L. sera un manque à gagner de 3 millions d'euros pour l'OPAC de l'Indre.

"Le projet de loi de finances aura un impact très négatif pour les bailleurs sociaux", alerte Pascal Longein, le directeur général de l'OPAC 36. Invité de France Bleu Berry, il alerte sur la volonté du gouvernement de raboter le budget des offices HLM, via la baisse des A.P.L., de 50 à 70 euros pour les locataires de logements HLM.

L'objectif du gouvernement, c'est de faire 1,7 milliards d'euros d'économies, et pour compenser cette baisse, l’État demande aux bailleurs sociaux de diminuer en parallèle les loyers : "C'est dramatique. Pour les locataires ça va se traduire pour une opération blanche, mais pour les bailleurs sociaux, il n'y aura plus de marge. Ça équivaut à 15 millions d'euros de travaux en moins tous les ans. En terme d'emploi, cela équivaut à 150 emplois supprimés en 2018".

Baisse de qualité de service et perte d'attractivité

Les recettes des loyers s'élèvent à 36 millions d'euros pour l'OPAC. Avec la baisse des APL, le bailleur social perd 3 millions d'euros par an d'autofinancement. Les offices HLM se sentent "asphyxiées" : "On va encore accroître les problèmes des zones détendues comme le département de l'Indre. Ça se traduira par une perte d'attractivité et une baisse de qualité de service. On ne pourra plus faire de travaux de réhabilitation ou construire de nouveaux logements", explique Pascal Longein.

Nous ne sommes pas des riches, nous ne sommes pas des dodus dormants, nous investissons dans des programmes innovants — Pascal Longein

À titre de comparaison, l'an dernier, l'office avait effectué 17 millions d'euros de travaux de réhabilitation et de remise aux normes de ses logements. L'OPAC 36 a alerté les maires et députés de l'Indre : "Il ne faut pas oublier que les collectivités garantissent nos emprunts. J'espère que tout le monde va se mettre autour de la table pour inventer un nouveau modèle économique qui permettent à nos établissements de vivre correctement."

"Nous ne pourrons plus investir, et nous allons créer une perte d'emploi dans le département. On peut faire beaucoup de choses sur le terrain, mais notre fédération et le gouvernement doivent discuter", explique Pascal Longein. Le projet de loi finances 2018 doit être voté avant la fin de l'année.