Loi pouvoir d'achat : Damien Maudet organise une permanence pour recueillir les propositions des Haut-Viennois

Les députés se retrouvent ce lundi 18 juillet, à l'Assemblée nationale. Pendant trois jours, ils vont examiner la loi "pouvoir d'achat" (officiellement appelée "Mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat"). En Haute-Vienne, le nouveau député de la 1ere circonscription, Damien Maudet (NUPES), a décidé de demander directement aux Haut-Viennois leurs priorités. Des propositions qu'il défendra ensuite dans l'hémicycle. Ce week-end, il s'est rendu, avec des militants à la sortie du Super U & Drive de Palais-sur-Vienne.

En sortant du supermarché, Christian s'approche de la table de Damien Maudet, pour le remercier d'être là, "ce n'est pas souvent qu'un député se déplace", réagit le retraité. Christian répond au questionnaire du député, la baisse du pouvoir d'achat, il la connait bien... il a dû vendre sa voiture : "ça fait bizarre... il ne me reste plus qu'un seul véhicule, un scooter. Je suis au minimum vieillesse et on fait attention à ce qu'on achète. Quand en plus, vous avez une maison sur le dos et que vous êtes tombé malade, il ne vous reste pas grand-chose. Je ne pars pas en vacances, moi".

Les vacances, c'est un sujet qui illustre parfaitement la baisse du pouvoir d'achat selon Damien Maudet, "on a des gens qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail, même avec deux salaires. D'autres, nous disent qu'ils ne partent pas en vacances alors qu'ils font le même travail que leurs parents, qui eux, pouvaient les emmener en vacances". Dans l'hémicycle, la priorité de Damien Maudet, sera de demander le blocage du prix de l'essence et de proposer l'indexation des salaires sur l'inflation.