Loi pouvoir d'achat : pour vous, quelles sont les mesures les plus urgentes ?

Demain jeudi, une loi sur le pouvoir d'achat va être présentée devant le Conseil des ministres. Son objectif ? Contrer les effets de l'inflation. Et pour vous, quelles seraient les mesures les plus urgentes ? Nous vous avons posé la question sur le parking d'un supermarché de Montdidier.

Essence à 2 euros le litre, flambée des prix de l'électricité, du gaz, du blé, ... En ce moment, le coût de la vie augmente très fortement à cause de l'inflation. Pour contrer ses effets et soutenir le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement planche en ce moment sur une loi. Ce paquet de mesures d'environ 25 milliards d'euros sera présenté demain jeudi en Conseil des ministres.

Et vous, quelles sont les mesures qui vous paraissent les plus urgentes, les plus indispensables pour lutter contre l'inflation ? Nous vous avons posé la question sur le parking d'un supermarché de Montdidier à l'est de la Somme.

Baisser le prix du carburant

Parmi les clients du supermarché qui remplissent le coffre de la voiture avec leurs courses, il y a Philippe. Il habite Montdidier, il est formateur technique et son travail implique de nombreux déplacements. "L'urgence pour moi, c'est de baisser les prix du carburant", estime-t-il. "Quand on roule beaucoup, à 2 euros le litre, ça fait un budget très important ... _Je dois rouler 2.000 kilomètres par mois donc ça doit me faire un peu plus de 200 euros d'essence_."

Philippe, habitant de Montdidier et "gros rouleur". © Radio France - Mathilde Bouquerel

Le prix de l'essence revient aussi dans la bouche de Chrystèle, coach sportif et habitante de Contoire-Hamel. Mais pour elle, il faut aussi agir sur les prix de l'alimentation. "Ca devient très cher de faire ses courses", déplore-t-elle. _"_On est obligés de regarder le prix des aliments plutôt que leur qualité. Mon travail a aussi une part de conseils en nutrition, mais manger équilibré, des fruits et légumes, ça devient de plus en plus difficile." Elle même est diabétique et elle craint qu'on "revienne à la malbouffe, ce qui peut provoquer des maladies."

Chrystèle, habitante de Contoire-Hamel. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Augmenter les petites retraites

Michel, retraité agricole de Davenescourt. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Baisser les prix ... Mais aussi augmenter les revenus. C'est ce que demande Michel, habitant de Davenescourt. "Je suis retraité agricole et pour moi, l'urgence c'est d'augmenter les petites retraites comme la mienne", explique-t-il. "Je touche 850 euros par mois, avec ma femme on doit gagner 1300 euros en tout. C'est quand même assez raide ..." Parmi les autres mesures qui reviennent souvent : baisser les prix de l'électricité et du gaz.