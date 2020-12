Loi "sécurité globale" : plus de 1000 personnes rassemblées à Dijon

Une nouvelle manifestation contre la loi "sécurité globale", samedi 5 décembre 2020 à Dijon. Au plus fort du rassemblement, plus de 1500 personnes étaient présentes.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Dijon, samedi 5 décembre 2020, contre la loi "sécurité globale" et ses articles 21, 22 et 24, jugés liberticides par un collectif de 18 organisations et associations de Côte-d'Or. Le rendez-vous a été donné à 14h30 sur la Place de la République. A cette heure-là, selon notre reporter sur place, 400 personnes étaient présentes pour manifester. Une heure plus tard, dans le cortège, on dénombrait entre 1000 et 1500 manifestants. Une manifestation similaire avait déjà eu lieu le 24 novembre dernier à Dijon. Ce samedi en France, près de 90 manifestations du même type sont organisées.

La manifestation en images