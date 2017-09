Loi travail : 1.900 manifestants dans les rues de Metz

Près de 1.900 personnes ont manifestées mardi 12 septembre 2017 dans les rues de Metz contre la réforme du code du travail. Un rassemblement à l’appel de la CGT, suivi par Solidaires, la FSU et FO.

Le cortège bariolé s’est élancé depuis la place de la gare de Metz en direction de la place de la République. En tête, la CGT qui appelait à ce rassemblement. En Moselle, elle avait réussi à déposer des préavis dans près de 90 entreprises du département. Dans le cortège, d'autres organisations, à l'image de Solidaires, la FSU ou encore l'union départementale FO de Moselle qui avait appelé à se mobiliser.

La crainte de la précarité

Dans le collimateur des manifestants, la réforme du code du travail, mais aussi les projets du gouvernement Macron. Les points qui cristallisent les inquiétudes, ce sont les mesures qui concernent le licenciement (indemnités des prud’hommes plafonnées, rupture collective, modification des périmètres des licenciements économiques).

Jean Claude qui travaille chez PSA mesure au quotidien la précarité qui augmente : "Les jeunes aujourd’hui chez nous, il n’y a plus que des contrats en interim. Ils ne font plus de CDI et bientôt il n’y aura plus de contrats CDD. Et quand il n’y aura plus de demandes, on les laissera au chômage, et je ne vois pas dans quel sens on peut créer de l’emploi comme cela"

Nous ne sommes pas des salariés jetables

Julien, manifestant contre la réforme du code du travail à Metz craint plus de précarité pour les jeunes © Radio France - Rachel Noel

Nous ne sommes pas des salariés jetables, c'est ce que Julien arbore sur sa pancarte. Pour lui les jeunes sont les plus jeunes les plus menacés : "Avec cette nouvelle loi travail, les patrons vont pouvoir jeter les salariés quand ils n’auront plus besoin d’eux. En plus, les jeunes, ce sont aussi les plus précarisés. Ce sont eux qui vont subir les conséquences de cette loi".

Manifestation contre le code du travail à Metz en septembre 2017 © Radio France - Rachel Noel

Un dialogue social qui inquiète

Les autres point de crispation sont ceux qui touchent à la négociation. Les négociations sans présence de syndicat inquiètent. Dans le cortège, il n'y avait d'ailleurs personne pour croire aux promesses de négociations plus faciles

Yves Fabbri qui a durant des années menées la lutte à la CGT chez Arcelor mittal Florange considère que c'est une utopie

Vous savez quand vous êtes seuls face à un patron, sans organisation syndicale, on sait ce qui va arriver. Aujourd’hui, on va vers la misère et la précarité et nous on refuse cela. Aujourd’hui, on rentre dans la bagarre et on va aller jusqu’au bout

Une autre mobilisation contre la loi travail est déjà prévue pour le 21 septembre.