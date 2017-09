Loi travail : 3500 personnes ont défilé ce mardi à Nancy et 800 à Epinal

Une véritable marée humaine a déferlé sur le centre ville de Nancy mard après midi. Des salariés de la cristallerie de Baccarat aux ouvriers de Raflatac à Pompey, 3500 personnes ont défilé contre la réforme du code du travail.

« Les ordonnances c'est pour les patrons », « non je ne suis pas fainéants ». Les slogans étaient essentiellement dirigés contre le MEDEF et contre Emmanuel Macron, y compris dans le cortège de l’union départemental de Force Ouvrière qui a appelé également à la mobilisation, contrairement aux instances nationales du syndicat. Rien de contradictoire pour Isabelle Thibault, membre du bureau départemental de FO « Le principe de Force Ouvrière c’est l’indépendance et chez nous la base a voulu manifester mais la conféderation, elle, continue à négocier. Les décrets ne sont pas sortis, tout n’est donc pas fini, on veut dire au gouvernement qu’il ne peut pas faire n’importe quoi avec les droits des salariés ».

Les propos d'Emmanuel Macron ont beaucoup fait réagir © Radio France - Mohand Chibani

Ce qu'a dit Macron sur les fainéants m'a choqué, Fanette, une manifestante

Les militants de la CG, eux, affichaient un large sourire, cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas rassemblé autant de monde dans les rues de Nancy. Certains venaient même pour la première fois comme Elise et Fanette, 16 ans toutes les deux « je me dit qu’il faut que je commence à m’intéresser à la politique, c’est mon avenir qui se joue en ce moment » Fanette acquiesce « Ce qu’a dit Macron sur les fainéants m’a choqué, c’est de la provocation et c’est pour ça que je suis là »

De nombreux slogans visaient Emmanuel Macron © Radio France - Mohand Chibani

On en restera pas là, un cheminot lorrain

Inquiets depuis les annonces du président de la République sur la fin des régimes spéciaux, les cheminots de Lorraine sont également venus en force. Yavouz est le secrétaire régional du comité d’établissement « nous, on est dans la bagarre depuis 2014. On nous a cassé notre outil de travail et notre entreprise la SNCF. Au lieu de parler de service public et de sécurisation des infrastructures, la direction préfère nous proposer de garder les animaux de compagnie de nos clients, on en restera pas là »

Les organisateurs, satisfaits de la mobilisation nancéienne © Radio France - Mohand Chibani

La CGT appelle à une nouvelle manifestation le 21 septembre prochain.