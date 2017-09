Réforme du code du travail : La CGT mayennaise lance un appel à la grève et à la mobilisation

La manifestation se déroulera, ce mardi 12 septembre, dans les rues de Laval. En Mayenne, la CGT-53 mène la fronde avec Force Ouvrière.

C'est la première grande mobilisation sociale du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce sont plus de 180 manifestations et 4.000 appels à la grève qui ont été recensés par la CGT pour cette journée de mardi. Des manifestations, contre les ordonnances réformant le code du travail, sont prévues à l'initiative de la CGT, Solidaires et de la FSU partout en France.

Le n°1 de la CGT Philippe Martinez en Mayenne mercredi

Dans notre département, le rendez-vous est à Laval à partir de 12h30 place du jet d'eau. En opposition avec leur direction nationale, des fédérations et unions départementales FO se joindront aux cortèges. C'est d'ailleurs le cas en Mayenne. La France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, sera également présente. Mercredi 13 septembre, le leader de la CGT, Philippe Martinez, est attendu en Mayenne pour participer à l'assemblée générale de la branche locale du syndicat.