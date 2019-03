Loïc Hénaff, le patron du célèbre pâté, invité de la matinale de France Bleu Breizh Izel ce mercredi

Il vient d'être réélu à la tête de "Produit en Bretagne", il dirige l'une des entreprises bretonnes les plus emblématiques : Loïc Hénaff est l'invité de France Bleu Breizh Izel mercredi 27 mars de 7h à 9h. On l'interrogera sur l'économie régionale, le bien-être animal ou encore l'agroalimentaire.

Vous avez forcément déjà goûté son célèbre pâté ! Le patron de la société Jean Hénaff, basée à Pouldreuzic depuis 1907, prend le petit-déjeuner avec nous ce mercredi. Loïc Hénaff est l'invité de la matinale de France Bleu Breizh Izel. De 7h à 9h, nous l'interrogerons sur son entreprise, l'une des plus anciennes et des plus réputées de Bretagne, mais aussi sur sa réélection à la tête de "Produit en Bretagne", l'association qui vise à promouvoir le savoir-faire des entreprises de la région.

Un passionné de la mer... et un geek !

Loïc Hénaff est né en 1971 à Quimper. Il débute ses études supérieures à Paris, avant d'intégrer une école de commerce à Brest. Il travaille d'abord au sein de l'entreprise Kraft, ce qui l'amène à vivre trois ans en Australie. Il fait ses premiers pas chez Hénaff en 2005, lors du départ à la retraite du directeur commercial. Loïc Hénaff évolue, devient directeur marketing puis directeur des ventes.

Un musée pour les 100 ans de la boîte

En 2007, pour les cent ans de l'entreprise, il créé un musée où l'on découvre les archives de l'ancienne ferme de Jean Hénaff. Loïc Hénaff prend finalement les rênes de l'entreprise familiale en 2010. L'année suivante, il décroche le trophée de l'"Industriel de l’année". En 2013, il est nommé président du directoire de la société anonyme. Un conseil de surveillance est créé, présidé par son père.

Du pâté... dans l'espace !

Hénaff devient un des fournisseurs de la Station Spatiale Internationale en 2013, en lien avec le chef Alain Ducasse pour la création de nouvelles recettes de plats préparés. Loïc Hénaff est alors sélectionné pour le titre de "Breton de l'année" par nos confrères du Télégramme.

Le Groupe Jean Hénaff est historiquement implanté ici....... depuis 1907.

Le Groupe Jean Hénaff est historiquement implanté ici....... depuis 1907.

La terre... et la mer !

Ce père de deux enfants rêvait de devenir marin ou architecte lors de son enfance passée à Douarnenez. Il en garde une passion pour les bateaux, est toujours moniteur de plongée et bénévole à la SNSM, la société de sauvetage en mer, de... Douarnenez ! Loïc Hénaff est également bénévole depuis plus de 30 ans aux fêtes maritimes de la cité penn sardin.

Le patron est aussi très actif sur les réseaux sociaux ! Sa société, est sur Twitter, mais aussi sur Facebook et Instagram.

Sécurité et bien-être au travail

Avec lui en studio, on parlera d'agroalimentaire, d'économie en Bretagne, mais aussi de bien-être et de sécurité au travail : deux thèmes chers à Loïc Hénaff. Il sera également question de ses rapports avec la grande distribution.

Nous lui demanderons comment son entreprise compte évoluer à l'heure où de nombreux consommateurs se tournent vers le végétarisme, voire le véganisme. Ou encore quelles mesures sont mises en place chez Hénaff pour garantir le bien-être animal.

Les réponses de Loïc Hénaff ce mercredi 27 mars de 7h à 9h sur France Bleu Breizh Izel.