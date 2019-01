Loïg Chesnais-Girard sur le Brexit : "l'inquiétude c'est le non-accord, on à tous à perdre !"

Bretagne, France

En attendant le vote ce soir en Grande-Bretagne, il n'y a pas que les parlementaires et le gouvernement britanniques qui tremblent. Tous les partenaires commerciaux historiques de la Grande-Bretagne sont inquiets des conséquences d'un Brexit. Loïg Chesnais-Girard, invité ce matin de France Bleu Armorique revenait entre autres sur ce sujet au micro d'Eric Bouvet.

Le non-accord, la plus redoutée des issues

"Ce que je crains le plus, c'est le non-accord, qu'un peuple qui depuis des dizaines d'années est en paix avec nous, se ferme et nous mette dans une situation intenable par rapport à la gestion des frontières. Et derrière, c'est le sujet de nos ports et de la pêche, puisque 50% de la pêche bretonne est réalisée dans les eaux de la Grande-Bretagne."

Il y a eu un vote démocratique, il faut respecter le vote des citoyens... ça doit d'ailleurs faire réfléchir les tenants de décision par voie référendaire ! Bref.

"Après, l'espoir, c'est la discussion et la capacité à trouver des accords commerciaux et internationaux entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne, ça me semble la seule solution. Ma conviction européenne est qu'on à tous à perdre de cette situation. Mais maintenant il y a eu un vote démocratique, il faut respecter le vote des citoyens... ça doit d'ailleurs faire réfléchir les tenants de décision par voie référendaire !"

Réapprendre certaines paperasses

"Bref. Nous avons tous à perdre, et il faut aujourd'hui regarder les conditions dans lesquelles nos entreprises sont toujours capables d'exporter. Les CCI sont très mobilisées sur le sujet. Bretagne Commerce International, la structure partagée entre CCI et Région est très mobilisée sur ce sujet, pour réapprendre à nos entreprises à remplir des paperasses qu'on avait oubliées !"

L'obligation de trouver des accords

"Parce que l'Union Européenne, il ne faut pas l'oublier, c'était plus de simplicité. Il faut ressortir des documents qu'on avait rangés dans les tiroirs. Les citoyens britanniques en Bretagne, c'est une chance pour nous. Mais, c'est encore une fois des accords entre Grande-Bretagne et Union Européenne qui doivent permettre de définir demain l'accueil et la mobilité des hommes, des services et des marchandises sur le continent".