Loir-et-Cher : l'usine du Laboratoire Boiron à Montrichard va fermer et près de 80 emplois supprimés

Pour cause de déremboursement des produits homéopathiques, la direction du Laboratoire Boiron a annoncé la suppression de plus de 600 emplois en France et la fermeture notamment de son usine de Montrichard dans le Loir-et-Cher. Cette usine emploie près de 80 personnes.