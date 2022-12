Loir-et-Cher : les Restos du cœur reprennent du service dans un nouveau local à Mer

C'est un soulagement pour de nombreux bénéficiaires des Restos du cœur dans le Loir-et-Cher. Un an après la fermeture de l'ancien local de l'association à Mer, une vingtaine de bénévoles reprennent du service dans un nouveau lieu, mis à disposition gratuitement par la municipalité depuis mardi 20 décembre.

"C'est vrai que depuis la fermeture, régulièrement on nous demandait quand est-ce que ça allait rouvrir", témoigne Angélique, bénévole et bénéficiaire des Restos à Mer. "Mardi pour l'ouverture, les gens étaient très contents, ils avaient le sourire, ils nous remerciaient", ajoute Josseline, elle aussi bénévole et bénéficiaire.

Pour les fêtes, les Restos du coeur à Mer (Loir-et-Cher) ont installé un sapin de Noël et distribuent des cadeaux aux enfants. © Radio France - Cécile Da Costa

Une centaine de bénéficiaires

Dès l'ouverture, ce mardi, ils étaient déjà une petite centaine à franchir la porte, anciens et nouveaux bénéficiaires. "On ne s'attendait pas forcément à avoir autant de monde", reconnait Monique Rouxel, responsable du centre des Restos de Mer. "J'ai déjà eu cinq ou six inscriptions, pour de nouveaux adhérents, le premier jour et ça devrait continuer au fil de l'eau", ajoute-t-elle, puisque les Restos du cœur du Loir-et-Cher prévoient une hausse de 25% des bénéficiaires cette année.

Parmi ces nouveaux visages, dans le centre des Restos de Mer, il y a aussi de nouveaux profils. "On est amenés à voir de plus en plus d'étudiants et de retraités qui sont obligés de venir pour pouvoir manger.", constate aussi Monique Rouxel. Mais un problème commence à inquiéter les bénévoles, dans tout le Loir-et-Cher : certaines étagères sont rapidement vides et les approvisionnements ne permettent pas de tenir la cadence.

Des difficultés d'approvisionnement

Alors que le nombre de bénéficiaires doit augmenter, jusqu'à 6.000 personnes environ dans le département, le nombre de denrées récoltées chaque semaine est en chute libre. "Aujourd'hui on constate de gros soucis : certains produits manquent, comme le lait, les conserves de légumes, ce sont des produits de base et c'est une tendance nationale", regrette Jean-Pierre Monereau, responsable départemental adjoint de l'AD 41 qui regroupe les 11 centres des Restos du Loir-et-Cher.

Un jour après l'ouverture du nouveau centre des Restos du coeur à Mer (Loir-et-Cher) déjà certaines étagères sont vides. © Radio France - Cécile Da Costa

Les collectes faites aussi dans les grands magasins partenaire sont en baisse de 40% selon lui : "les industriels préfèrent souvent vendre à prix réduit certains produits, notamment avec une étiquette anti-gaspi, que nous les donner et être défiscalisés." Une tendance qui inquiète Jean-Pierre Monereau. "On est assez pessimistes et on se demande comment on va faire à certaines périodes." Une inquiétude d'autant plus importante à l'approche du début d'année 2023 où de nombreuses aides gouvernementales vont être réduites ou supprimées. Les Restos appellent d'ores et déjà à la plus grande générosité lors de la prochaine campagne de collecte, elle aura lieu du 3 au 5 mars 2023 dans 7.000 supermarchés de France.

Ouvert deux jours par semaine

Pour le moment, les bénévoles proposent surtout des denrées alimentaires et un peu de convivialité autour d'un café dans ce local. Mais l'installation d'un vestiaire, où des vêtements chauds seront à disposition, est en projet. En période d'hiver, le centre de distribution des Restos, situé au 30 rue nationale à Mer est ouvert les mardis et mercredis, de 9 heures à 11h30 et de 14 heures à 16h30. L'été, les horaires et jours d'ouverture seront réduits en fonction de la demande.