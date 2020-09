Les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19 se font désormais clairement sentir en Loire-Atlantique avec une hausse de 10% des bénéficiaires du RSA entre le printemps et l'été.

Loire-Atlantique : 10% de bénéficiaires du RSA en plus à cause de la Covid-19

L'épidémie de Covid-19 a déjà coûté 30 millions d'euros au département de Loire-Atlantique. Ce sont les dépenses engagées par le Conseil départemental depuis le début de l'année. Mais le coût qui est bien le plus élevé, c'est celui pour l'économie et l'emploi.

2.700 allocataires de plus entre février et juillet

"Nous avons 10% d'allocataires du RSA, du revenu de solidarité active, en plus ", annonce le président du Conseil départemental, Philippe Grosvalet, ce lundi matin sur France Bleu Loire Océan. "Ce qui représente 2.700 personnes ne plus, seulement sur la période de février à juillet".

Et ces nouveaux allocataires sont directement liés à l'épidémie pour Philippe Grosvalet : "oui, puisque sur les trois ou quatre années précédentes nous avions une stabilisation et presque une diminution si on les rapporte à l'augmentation de la population de Loire-Atlantique".