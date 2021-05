Loire-Atlantique : 34.000 brins de muguet distribués gratuitement aux résidents d'Ehpad

Les résidents des Ehpad de Loire-Atlantique, département où est récoltée 90% de la production de muguet, vont recevoir ce samedi 34.000 brins de la fleur symbole du 1er-Mai, a annoncé le Conseil départemental. "Pour la deuxième année consécutive, les brins de muguets ont été acheminés dans 278 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), résidences autonomie et foyers de vie ou d'accueil de Loire-Atlantique", indique le conseil départemental sur son site internet.

Un geste de soutien pour "les artisans fleuristes"

La collectivité territoriale précise que la fédération des maraîchers nantais, la Chambre de métiers et de l'artisanat ainsi que le syndicat professionnel des artisans fleuristes sont associés à l'initiative. Cette distribution est "un symbole de bonheur et d'espérance" aux résidents des Ehpad, mais elle doit soutenir "les artisans fleuristes" touchés par le confinement et "promouvoir une filière emblématique de la Loire-Atlantique". Avec 60 millions de brins récoltés en année normale, la Loire-Atlantique est le berceau du muguet nantais et assure près de 90 % des clochettes du 1er mai, selon la même source.