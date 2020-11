Loire-Atlantique : autoriser les commerces à ouvrir les dimanches jusqu'à Noël, l'idée fait son chemin

Représentants des patrons, des syndicats, des maires de Loire-Atlantique... les acteurs concernés par l'ouverture des commerces le dimanche se réunissent, ce jeudi 26 novembre, à la préfecture. Plusieurs demandent au préfet de signer un arrêter pour une autorisation sur tout le département, pour les quatre prochains dimanches, jusqu'à Noël.

Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle

Les représentants des patrons du département ont envoyé un courrier au préfet mardi, insistant sur le fait que "la période des fêtes de fin d’année est une période cruciale pour de nombreux commerçants".

"Il ne s'agit pas de dire : on ouvre tout pendant 25 ans, assure Patrick Cheppe, président du Medef 44, là, c'est une phase où il faut les aider. S'ils passent les fêtes sans avoir fait un minimum de chiffre d'affaires... un moment donné, ça n'est plus tenable."

"Il faut rouvrir tout au maximum" - Patrick Cheppe, président du Medef 44 Copier

Quatre syndicats donnent leur soutien

"Du moment où des garanties sont prises - de volontariat, de salaire, de frais de déplacement - pour les salariés, nous soutenons cette mesure exceptionnelle", déclare Pascal Priou, secrétaire départemental de l'UNSA.

"Cette mesure qui, poursuit-il, je l'espère, permettra de sauver des emplois et des petites entreprises de commerce qui font la vie du quotidien, surtout pendant cette période de fêtes." La CFDT, la CGC et la CFTC soutiennent également la demande du patronat : permettre aux commerces d'ouvrir les dimanches 29 novembre et 6, 13, 20 décembre.