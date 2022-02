Loire-Atlantique : chez Tipiak, des salariés en grève pour une meilleure augmentation

"Pirate! " une référence au slogan de la célèbre pub de la marque Tipiak ("ils ont volé notre recette, pirate !"). Sur le site de Saint-Herblain, les salariés ont écrit cette expression sur un panneau. On peut aussi lire "nos produits sont à croquer, nos salaires sont à gerber". Le conflit porte sur les augmentations de salaire avec des négociations qui n'aboutissent pas pour le moment.

La grève a démarré le jeudi 26 janvier au soir à Saint-Aignan-de-Grandlieu, où se trouvent le siège social et une production spécialisée dans l'épicerie : la graine de couscous, les mélanges de céréales, la chapelure. Les sites de Pontchâteau, Malville et Saint-Herblain, spécialisés eux dans le traiteur pâtissier, ont suivi ce mercredi 2 février. Et la grève a été reconduite pour ce lundi 7 février.

"On ne va pas se laisse faire car on n'est pas de la merde!" - un ouvrier du site de Saint-Aignan-de-Grandlieu

A Saint-Aignan, après avoir demandé 100 euros bruts et un geste sur la prime de vacances, les grévistes réclament 80 euros brut de plus par mois. La direction propose 50 euros brut. "Quand on voit ce que nos actionnaires et nos dirigeants se mettent dans les poches depuis deux ans, il y a un moment il faut dire stop. Encore cette année, sur le groupe, c'est plus 6% de chiffre d'affaire. C'est la première fois de l'histoire du groupe qu'on dépasse les 200 millions d'euros de chiffre d'affaire, donc oui, il y a largement de quoi donner aux ouvriers. C'est légitime par rapport aux efforts qui ont été faits ces deux dernières années", explique Damien Marin, délégue CGT sur le site de Saint-Aignan. Malgré de bons résultats et une mobilisation depuis la crise sanitaire, il rappelle que les salariés n'ont pas eu de prime covid.

Cette salariée en poste depuis plusieurs années renchérit : "on veut être récompensé. Il y a l'inflation, tout a augmenté. Nous aussi on veut notre part." Un autre employé dit avoir le sentiment que l'entreprise le "dénigre" : "ils préfèrent partager ça entre eux avec les actionnaires et tout. Mais on est là et s'ils sont là c'est grâce à nous aussi. On ne va pas se laisse faire car on n'est pas de la merde!"

"Pirates, ils ont volé notre recette", le slogan a fait les beaux jours de Tipiak. Les salariés grévistes le détournent. © Radio France - Céline Loizeau

Ces salariés confient qu'après plus d'une semaine de grève ils ne vont pas lâcher et qu'ils ont bien l'intention de faire plier la direction. D'autant que selon Damien Marin, avec la grève "il n'y a pas de stock sur les produits importants. Tout ce qui est mélange de céréales, on sait que ce sont les produits qui rapportent le plus et aujourd'hui c'est à l'arrêt total. A un moment, ça va jouer. Faut qu'il se pose les bonnes questions"

Environ 900 salariés en Loire-Atlantique

Sur les sites de Ponchâteau, Malville et Saint-Herblain, là, ce sont les produits traiteur pâtissier : les macarons ou encore les petits fours apéros. Les salariés réclament 4% d'augmentation et une prime liée au rythme des trois-huit. La direction de cette branche propose 1.8%. D'où la colère de Damien Pelletier, délégué CGT : "le carnet de commande est tellement rempli qu'il va falloir qu'on travaille des samedis à partir de février-mars, etc, en sachant déjà qu'on a plein d'heures supplémentaires. Les gens sont prêts à faire des efforts mais il faut que ce soit donnant-donnant, et là, c'est toujours dans le même sens."

Il évoque les difficultés que rencontre le groupe pour recruter en raison des rémunérations. Et de poursuivre :"les exemples qui viennent d'en-haut sont pas bons. Les dividendes sont remontés aux actionnaires. On voit qu'il y a de l'argent pour les bâtiments, on agrandit, il y a des investissements sur les machines mais nous le discours c'est qu'à un moment faut investir sur le personnel."

Tipiak en Loire-Atlantique compte sur ses quatre sites quelque 900 salariés.

Contactée, la direction fait savoir qu'elle ne donnait pas suite, pour l'instant, à notre demande d'interview.