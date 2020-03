Loire-Atlantique : des solutions pour les loyers qui ne pourraient pas être payés

Votre statut vous empêche peut-être de rentrer des revenus depuis que l'état a imposé des restrictions dans le cadre de la pandémie de coronavirus et vous n'êtes pas sûr de pouvoir payer le loyer à la fin du mois ? Pas d'affolement, il existe des solutions explique le président de la FNAIM 44, Jérôme de Champsavin. Son réseau compte 300 agences immobilières à travers le département de la Loire-Atlantique.

Jérôme de Champsavin explique attendre par ailleurs les mesures du gouvernement pour les profils de locataires fragiles.

Aux préoccupations des locataires, s'ajoutent celles des propriétaires qui pourraient voir disparaître leurs revenus locatifs. "Ce ne sont pas forcément des nantis" précise le président de la FNAIM 44 mais des propriétaires qui se sont constitué un patrimoine en souscrivant des prêts. Ceux-là, il les invite à se rapprocher de leur banque pour décaler ou suspendre leurs mensualités.

Dans le secteur du HLM l'heure n'est pas encore à gérer des questions financières. A Nantes Métropole Habitat qui - avec plus de 25 000 logements - est l'un des plus gros bailleurs sociaux en France "une réunion pour la gestion financière est prévue en fin de semaine". Un responsable de cet organisme HLM affirme que :

Dans un premier temps si quelqu'un ne paye pas, on ne fera rien

On sait faire face habituellement à des impayés. Donc là coronavirus ou pas, on fera face. On est là pour loger les gens, pas les mettre en difficulté