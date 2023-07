Loire-Atlantique : des spectacles dans les EHPAD pour retisser du lien avec les personnes âgées

Tout l'été, la musique et la danse investissent les EHPAD de Loire-Atlantique ! 15 maisons de retraite bénéficient d'une "tournée artistique" initiée par le département, avec plusieurs groupes qui viennent se produire devant les résidents. Une initiative mise en place il y a 3 ans, pour retisser du lien au sortir du Covid.

ⓘ Publicité

Lyliane Jean, vice-présidente Politique de l'âge et solidarité entre les générations, explique que c'était un besoin "essentiel, avec la forte période d'isolement que l'on a connue. Les personnes ne peuvent pas forcément se déplacer dans les salles de spectacle, donc on fait du "aller-vers" : c'est le spectacle qui vient vers l'EHPAD ! C'est une forme d'inclusion inversée".

Sa collègue chargée de la culture et du patrimoine Dominique Poirout embraye : "on a tout un chacun droit à la beauté et à l'émotion. On peut voir quelque chose qui brille dans leurs yeux, et les voir retrouver une certaine dignité ! Parce qu'on a tous droit à ça. Et la culture le permet !'

"J'en pleure, vous vous rendez compte !"

Après le magnifique spectacle proposé par le Nishike Trio (composé d'un violoncelliste et deux danseurs parfaitement synchronisés, qui évoluent au fil de la musique) à l'EHPAD de la Bourgonnière à Saint-Herblain ce lundi 24 juillet, on voit en effet quelques yeux qui pétillent. Eveylyne, 91 ans, une résidente "en pleure, vous vous rendez compte ! Ce sont des artistes formidables ! On n'a jamais vu un truc comme ça !" Céline Martineau, la directrice de l'EHPAD paraît ravie : "C'est bien la preuve que ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'écoute que du vieux ! On apporte de la nouveauté !"

NISHIKE TRIO Performances entre musiques et danses, acrobaties

Lyliane Jean, contente de son coup, remarque qu'on a "senti la magie, les personnes âgées qui se sont levées pour mieux voir. Notre rôle c'est de bien identifier les spectacles qui marchent sur ces publics. Là, ça a bien marché !"

Le spectacle de Nishike Trio largement applaudi à l'EHPAD de la Bourgonnière. © Radio France - Arthur Fradin

De nombreux financements pour amener la culture dans les EHPAD

L'agence Musique et Danse en Loire-Atlantique, qui gère cette tournée pour le département, y consacre 17.000 euros cette année. Parallèlement, le département complète cette offre avec d'autres propositions artistiques financées à hauteur de 52.000 euros cette année. Dès 2024, de nouvelles formations seront mises en place pour les animateurs d'EHPAD, pour qu'ils renforcent leur capacité à faire de l'éveil, à amener la culture dans les EHPAD du département.