Loire-Atlantique : environ 150 agents hospitaliers protestent contre leurs conditions de travail au Loroux-Bottereau

Environ 150 agents hospitaliers se sont rassemblés, ce lundi après-midi, devant le centre hospitalier "Sèvre et Loire" au Loroux-Bottereau, à l'appel des syndicats CFDT et FO. Ils ont profité de l'inauguration de ce centre hospitalier, déjà ouvert depuis deux mois, pour montrer aux élus et à la direction, leur mécontentement concernant leurs conditions de travail, notamment le manque de personnel.

150 agents hospitaliers protestent contre leurs conditions de travail au Loroux-Bottereau © Radio France - Dylan Jaffrelot

Un gros manque de personnel

Véronique Pineau est aide soignante dans l'unité EHPAD et déléguée syndicale CFDT. Elle dénonce l'épuisement physique et mental du personnel de cet hôpital de soins longue durée et de rééducation : "Nous sommes trois aides soignantes pour 36 patients, il faudrait être au moins quatre".