À partir de ce mercredi, le pass sanitaire devient obligatoire pour assister à des événements dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. En Loire-Atlantique comme en Vendée, les professionnels sont inquiets pour leur saison touristique.

Loire-Atlantique et Vendée : le pass sanitaire inquiète les parcs et zoos

Le pass sanitaire entre en vigueur partout en France ce mercredi 21 juillet dans les lieux culturels et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. Ca concerne donc les cinémas, les musées, les parcs d'attraction ou encore les zoos. Une mesure qui chez nous inquiète, si l'on en croit les différentes réactions en Loire-Atlantique et en Vendée.

"Un vrai coup de poignard" pour O'Gliss Park

Pour Mickaël Thibaud, patron du Parc Aquatique O'Gliss Park, aux Sables-d'Olonne en Vendée, cette mesure n'a tout simplement "aucun intérêt" pour ce type d'activité. Il estime qu'il savait gérer les flux sur le site, et que le contrôle du pass est "une responsabilité supplémentaire" qui ne lui appartient pas.

La Boissière du Doré a saisi le Conseil d'État

Le directeur de La Boissière du Doré, lui, a saisi le Conseil d'État (sans résultat) pour demander un report de la mise en place du pass, "le temps que le personnel et les visiteurs se fassent vacciner". "Un privé n'a pas le droit de contrôler l'identité d'un privé, nous n'avons pas la fonction de gendarme" ajoute Sébastien Laurent, le directeur.

"Un manque d'anticipation" incompréhensible dit Legendia Parc

"On sent que ça a été fait hâtivement, et on ne comprend pas le fait le faire peser ces décisions sur les entreprises" explique Patrick Lefeuvre, fondateur et directeur de Légendia Parc, à Frossay. Il ajoute : "Juillet et août c'est 70% du chiffre d'affaire. Là, ça va être une catastrophe".

Le Château des Aventuriers a peur de perdre des visiteurs

Florent Ferrera, chargé de la communication du château, est plutôt inquiet : "Certaines personnes sont réfractaires à la vaccination, et d'autres ne connaissent pas encore le système du pass, donc on va forcément perdre du monde". Il reste quand même optimiste pour l'été et compte sur la venue des visiteurs.