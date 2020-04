Loire-Atlantique : explosion du nombre de repas distribués par les Restos et la Banque Alimentaire

La préfecture de Loire-Atlantique annonce que les Restos du Cœur et la Banque Alimentaire distribuent beaucoup plus de repas que d'habitude en ce moment. Une hausse de 40% avec de nouveau bénéficiaires précarisés par le confinement selon les Restos.

Les Restos du Cœur et la Banque Alimentaire continuent d'aider les personnes les plus démnunies pendant le confinement. Et il y en a de plus en plus, comme le confirment les chiffres que la préfecture du département a communiqué ce vendredi 24 avril.

Des personnes précarisés par le confinement

La Banque Alimentaire distribue 7 300 repas par semaine à 1 200 bénéficiaires. Les Restos du Cœur 16 000 par semaine, pour quelques 3 000 bénéficiaires. Une hausse de 40% selon la préfecture. Et Jacky Lepron, vice-président de l'association dans le département, cette hausse peut s'expliquer par la venue de nouveaux bénéficiaires avec le confinement.

"On reçoit des personnes en travail précaire : des CDI en temps partiel, CDD, des saisonniers. Des gens aussi sur des emplois payés au black" précise Jacky Lepron.D'autres sont des étudiants, ou des familles qui peinent à se nourrir, alors que les enfants ne mangent plus à la cantine.