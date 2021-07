Loire-Atlantique : l'entreprise Longchamp va exporter aux Etats-Unis grâce à un cargo à voiles

L'avenir du transport maritime prend peu à peu forme. Si la construction du cargo à voiles de la start-up nantaise Neoline a pris du retard, les partenaires répondent eux présents. Après la société de cosmétique Clarins, le spécialiste de la maroquinerie de luxe Longchamp a annoncé, ce lundi, la signature d'un partenariat pour exporter une partie de sa production aux Etats-Unis, grâce à cette innovation "qui permet une réduction jusqu'à 90% des émissions", promet Neoline.

50% des exportations vers les Etats-Unis se feront sur le cargo

"Notre maison est engagée dans un processus de réduction de son impact sur l'environnement, affirme Jean Cassegrain, directeur général de Longchamp. Bénéficier d'un mode de transport propre tel que celui qui est proposé par Neoline nous permet d'aller encore plus loin dans cette démarche." Il y a deux mois, Clarins avait signé une lettre d’engagement pour faire transporter à la voile, 20 % de ses exportations vers les États-Unis, entre Saint-Nazaire – Montoir-de-Bretagne et Baltimore, Longchamp veut aller encore plus loin.

Le maroquinier exploitera le navire à raison de deux fois par mois, sur la ligne Montoir-de-Bretagne - Baltimore, pour envoyer 50% de son volume de transport en Amérique, dès le lancement du cargo prévu 2024. A l'issue d'une phase de test, la société assure qu'elle étudiera la possibilité d'augmenter cette part de fret. D'après les calculs de Neoline, il faudra compter huit jours pour traverser l'Atlantique sur ce navire de 136 mètres propulsé grâce à la force du vent.