Loire-Atlantique : l'UNSA change de visage, Émilie Cerisier succède à Pascal Priou

Émilie Cerisier a 40 ans, milite depuis des années à l'Unsa et représentait déjà le syndicat au sein de la direction départementale du ministère de l'Agriculture où elle travaille à Nantes. Depuis une semaine, cette mère de famille a pris les rênes de la fédération de Loire-Atlantique de l'Unsa. Elle succède donc à Pascal Priou qui avait créé l'antenne 44 du syndicat réformiste en 1999.

"S'engager, c'est une vocation"

"Rajeunir et féminiser" cette fédération qui revendique 6.000 membres, c'était l'objectif annoncé par Pascal Priou au moment de passer la main, même s'il reste le numéro 2, "Pour moi, s'engager, représenter les salariés, c'est une vocation", assure Emilie Cerisier,

Son arrivée à la tête de l'UNSA 44 coïncide avec la prise de fonction d'une autre Nantaise, Sophie Binet à la tête de la CGT au plan national. Peut-on faire un parallèle ? "Il y a des militants de tous âges et de tous profils", tempère Emilie Cerisier. Mais elle concède aussi que "les générations d'aujourd'hui sont à la fois très combatives, mais peut-être un peu individualistes. Nous, dans les syndicats, en tant que femmes, on a envie de montrer que le collectif est important et qu'on porte plus les dossiers en collectif qu'en individuel."

La 12ᵉ journée de mobilisation comme baptême du feu

C'est donc Émilie Cerisier qui, ce jeudi, prendra la parole pour l'Unsa, lors des discours de l'intersyndicale au départ de la manifestation nantaise. Un baptême du feu lors de cette 12ᵉ journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites. "Oui, 12 journées, c'est long, mais on est toujours mobilisés, lance-t-elle. Le sujet est trop important pour qu'on baisse les bras aujourd'hui."