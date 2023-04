Loire-Atlantique : la coopérative agricole Terrena résiste aux différentes crises de 2022

Grippe aviaire, sécheresse, crise ukrainienne avec flambée des couts des matières premières et de l'énergie : 2022 aurait pu être une année noire pour Terrena, mais finalement la gigantesque coopérative agricole de Loire-Atlantique (qui regroupe plus de 20.000 exploitations et emploie plus de 12.000 salariés dans ses activités de transformation) a plutôt bien résisté. Terrena affiche un chiffre d'affaires de plus de cinq milliards d'euros, mais surtout un excédent brut d'activité, c'est-à-dire des bénéfices, de 135 millions d'euros. Soit quasiment au même niveau que l'année 2021 (137 millions) qui avait été une année record.

"Ce n'était pas une question de gagner un peu moins, mais une question de survie"

"La violence des hausses nous a amené tout au long de l'année à négocier avec nos clients -la grande distribution et les réseaux spécialisés- des hausses de tarifs", explique Alain Le Floch, le directeur général de Terrena. "On est conscient que ça créé des difficultés pour les consommateurs en bout de chaine, mais nos producteurs sont aussi des consommateurs, et de toute façon, les niveaux de hausse subis, qui étaient de l'ordre 20 à 30 % sur les matières premières, faisaient que la question n'était plus de réduire nos marges, de gagner un peu moins, mais tout simplement de trouver des solutions pour ne pas mettre la clé sous la porte", argumente le directeur général.

Alain Le Floch, directeur général ( à g.) et Olivier Chaillou, président (à d.) de Terrena, sur le site d'Ancenis © Radio France - Nicolas Crozel

Le fléau de la grippe aviaire

"C'est la force d'une coopérative, notamment d'une coopérative polyvalente qui a beaucoup d'activités", explique Alain Le Floch, au moment d'évoquer la crise de la grippe aviaire, quand l'activité des éleveurs était totalement paralysée à l'hiver 2022. "Nous avons essayé de préserver au maximum nos adhérents de la filière avicole, pour qui ça a été un choc extrêmement violent que nous avons tenté d'atténuer en jouant sur la solidarité et la mutualisation".

Maintenir les investissements

Ces bons chiffres globaux ont permis de reverser plus de quatre millions d'euros aux adhérents de la coopérative (des exploitants agricoles) en ristournes et autres parts sociales.

Et également de continuer à investir près de 130 millions en 2022 et autant en 2023 pour la modernisation des infrastructures, notamment la mise en service d'un tout nouvel abattoir de volailles à Ancenis en septembre 2022 qui a couté 43 millions d'euros.

La poule aux œufs d'or

Parmi les secteurs qui se portent particulièrement bien, il y a les œufs. Commercialisés sous deux marques "Douce France" et "La nouvelle agriculture" qui, à elles deux, pèsent 12% du marché de l'œuf en France. Le groupe salue notamment la performance de la marque prémium "La nouvelle agriculture" qui a bondi de 50% pour le bio (1.500 tonnes vendues en 2022) et qui a carrément doublé pour les ventes d'œufs "plein air" (2.000 tonnes en 2022).

Étonnant pour une année de grippe aviaire ? Pas vraiment, explique Alain Le Floch : "Les volailles de ponte ont été moins touchées par le virus que les volailles de chair, et puis l'œuf reste une protéine très accessible en termes de pouvoir d'achat, d'où cette vraie dynamique qui touche aussi bien "le plein air" que le "bio". Les consommateurs recherchent plus ce type de produit de qualité, au détriment de l'œuf "de poules en cages", une trajectoire dans laquelle nous étions déjà inscrits".

Le bio en repli

Un des secteurs plus en souffrance, reste le bio au sens large, au-delà des œufs. En effet, le chiffre d'affaires recule de 5 à 8% au plan national. Une tendance qu'on retrouve à Terrena. C'est lié à la hausse des coûts de production et donc des prix aux consommateurs, dans un contexte où, à cause de l'inflation, les consommateurs font des choix. Certains renoncent au bio. "Nous ne sommes pas inquiets, mais nous sommes vigilants", explique Olivier Chaillou le président de Terrena. Notamment pour venir soutenir les exploitants agricoles, membres de Terrena, qui ont choisi de se convertir au bio, certains récemment, et qui ont investi beaucoup d'argent dans cette conversion. "La chute du marché est brutale", explique-t-il, "nous sommes donc attentifs à les accompagner au mieux, à les aider et à limiter au maximum les déconversions même momentanées" Certains font en effet le choix de renoncer au bio pour revenir à un marché différencié type "label rouge".

À l'image de ce qui s'est passé avec les volaillers frappés par la grippe aviaire, les dirigeants de la coopérative mettent en avant la nécessaire solidarité et l'accompagnement qui doit jouer face à ce contexte compliqué. Mais l'avenir du bio n'est pas compromis, explique encore Alain Le Floch : "il restera des consommateurs pour le bio, le marché ne va pas disparaitre, nous continuons de penser qu'il y aura un marché, mais nous devrons nous adapter, proposer d'autres choses. On ne connaitra peut-être plus les années de croissance qu'on a connu, mais le bio ne disparaitra pas et en attendant la coopérative jouera son rôle pour atténuer la crise auprès de nos adhérents qui ont lourdement investi", conclut-il.