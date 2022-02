Loire-Atlantique : la flambée du prix de l'électricité fait les affaires des vendeurs de poêles à granulés

Le prix de l'électricité a encore augmenté de 4% au début du mois de février. Les hausses s'accumulent depuis plusieurs mois, comme pour le gaz, et donc votre facture d'énergie flambe. Alors pour la faire diminuer, vous pouvez baisser un peu la température chez vous ou carrément changer votre système de chauffage.

Certains font donc le choix de changer leurs radiateurs gourmands en électricité ou en gaz pour passer au poêle à bois ou à granulés, plus économiques. Les ventes de ces poêles sont en hausse en ce moment, d'environ 20% dans les magasins spécialisés du sud de l'agglomération nantaise.

Quand on a vu la dernière facture d'électricité, on s'est décidé

Isabelle et son mari par exemple tournent un peu dans le magasin, ils cherchent un poêle à granulés pour leur maison qui pour l'instant, fonctionne au tout électrique. "On y avait déjà réfléchi, on voulait attendre encore un petit peu mais quand on a vu la dernière facture de 190 euros, on s'est dit qu'on allait investir dans un poêle", explique-t-elle.

Ce couple voit les économies qu'il va faire en passant au granulé. "Pour chauffer une maison de 120 m², avec un poêle à granulés, le budget est de 330 euros par an en achat de granulés alors qu'avec l'électricité, il faut compter près de 200 euros par mois", précise Philippe Salace, le responsable du magasin "Scan-Line Groupe TDL" à Rezé. Il faut aussi prendre en compte le coût d'achat du poêle entre 4.000 et 10.000 euros.

Des délais plus longs à cause de la crise sanitaire

La demande augmente tellement que Flavie Martin, commerciale chez "Rika" aux Sorinières, doit faire attendre les clients. Elle doit faire face à une pénurie de matières premières liée à la crise sanitaire. "On a souvent du mal à se faire livrer des appareils, des conduits. Les délais peuvent aller jusqu'à quatre ou cinq mois alors qu'en temps normal, le maximum, c'est deux mois", estime-t-elle. Cette commerciale essaie donc d'avoir toujours quelques modèles en stock.

En fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier d'une aide financière pour l'achat d'un poêle à granulés ou à bois. "MaPrimeRénov''" peut monter jusqu'à 3.000 euros pour un ménage aux revenus très modestes.