Loire-Atlantique : la hausse du prix des carburants met à mal une station-service de Batz-sur-Mer

À la pompe à essence, le 8 février, le prix du litre de SP98 grimpe jusqu'à 1,998 € dans certaines stations-services de Loire-Atlantique. C'est le cas chez Christophe Aubin qui est installé à Batz-sur-Mer et cette hausse du prix des carburants fait baisser la fréquentation de sa station-service.

Le prix le plus haut enregistré en Loire-Atlantique à la date du 8 février pour le litre de SP98 est d'1,998 €.

Le prix des carburants n'en finit plus de grimper. Chez nous en Loire-Atlantique, le sans-plomb 98 par exemple est, à la date du 8 février, au minimum à 1,745 € le litre et il monte jusqu'à 1,998 €, à quasiment deux euros. C'est le prix chez Christophe Aubin, un pompiste en location-gérance avec Avia, il est installé à la campagne, à Batz-sur-mer, une petite commune près du Croisic.

Il ressent les effets de cette hausse de prix, les clients sont de plus en plus rares dans sa station-service. "Dimanche dernier par exemple, entre 8 heures et 13 heures, je n'ai eu aucun client alors qu'en temps normal, j'ai une vingtaine de clients", décrit le gérant de cette station-service depuis 14 ans.

En plus des pompes à essence, Christophe Aubin gère un garage, une boutique alimentaire et la location de vélos sur le site de Batz-sur-Mer. © Radio France - Aurore Richard

Devant ses pompes à essences, le prix du litre de sans-plomb 98 affiché frôle les deux euros. "Quand les grandes surfaces vendent du carburant au prix coûtant, c'est juste pour attirer le client, pour qu'il vienne en grande surface", estime-t-il.

Plus de qualité et plus de service-client qu'en grande surface

Ce pompiste est certes plus cher mais il assure que son carburant est de meilleure qualité, ce que le client ne voit pas toujours. Le gérant voit très bien en revanche l'argent qu'il perd. Il fait 60% de chiffres en moins avec ces pompes à essence.

Le garage me sauve

Il peut heureusement compter sur son autre activité, celle de garagiste, il fait aussi de la location de vélos, il tient une petite boutique alimentaire et propose du gaz, le lavage de voitures. "Tout cela me sauve. Si je n'avais pas cela, je pourrais fermer les portes", reconnaît-il.

Christophe Aubin prévoit d'installer des pompes en libre-service, 24 heures sur 24. Lui et ses employés pourront donc se consacrer un peu plus à la partie garage de la station-service.