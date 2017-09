Loire-Atlantique : le projet de baisse des APL ne passe vraiment pas auprès des bailleurs sociaux

Ils ont dit leur colère lors d'une conférence de presse commune. Le projet de baisse des APL de 50 euros par mois par loyer ne passe pas auprès des représentants des trois bailleurs sociaux publics de Loire Atlantique. Pour eux cette mesure est synonyme d'arrêt de la construction de logements neufs.

Pour les trois bailleurs sociaux publics de Loire Atlantique -Nantes Habitat, Silène, Habitat 44- la baisse mensuelle de 50 euros des APL par loyer représente une diminution de leurs recettes de 10%. Ce qui équivaut à la somme qu'ils consacrent chaque année aux logements neufs. Pour eux, si ce projet gouvernemental est adopté, cela se traduira par l'arrêt des constructions neuves. Ils redoutent par ailleurs de devoir réduire les réhabilitations d'immeubles réalisées chaque année. Les trois organismes représentent près de 40.000 logements sur le département.

Les élus ont l'intention de crier leur colère et de faire pression sur le gouvernement la semaine prochaine à Strasbourg à l'occasion du Congrès annuel des HLM. Ils sont soutenus par les associations de locataires. Ils estiment aussi que cela aura des conséquences sur l'ensemble du BTP car souvent les programmes de constructions neuves associent des logements sociaux à des appartements à accès libre.

"C'est une vision purement comptable, bête, stupide. Le gouvernement est en train de se faire piéger par des technocrates parisiens qui ne font que chercher des économies et qui n'ont pas mesuré les conséquences désastreuses sur le plan social et économique. Si le Medef appelle à manifester pour soutenir le BTP je serai avec eux dans la rue" David Samzun, maire socialiste de Saint-Nazaire et président de Silène