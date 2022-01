Loire-Atlantique : le syndicat FO ne respectera pas l'obligation de déclaration des manifestations

Quelques jours après des débordements violents dans le centre-ville de Nantes, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur déclarait mardi que la non-déclaration des manifestations à Nantes n'était "pas acceptable". Le ministre doit revenir à Nantes pour remettre le sujet sur la table.

"Une remise en cause des libertés"

Si la règle doit changer, le secrétaire général du syndicat FO en Loire-Atlantique va t'il la respecter ? "Non" répond Michel Le Roc'h, "parce qu'il y a une tradition à Nantes, on ne demande par l'autorisation au préfet pour manifester ou exprimer nos revendications donc on va continuer à le faire". Pour le numéro 1 départemental de FO, l'Etat "prend le prétexte des violences du 21 janvier dont nous ne sommes pas responsables pour prendre cette mesure. C'est un amalgame total. Il y a une volonté de remettre en cause les libertés, la liberté de manifestation et ça on ne peut pas être d accord".

Une habitude prise en 1955

A Nantes, les syndicats ne déclarent plus les manifestations depuis 1955, année où un ouvrier maçon de 24 ans était mort lors d'une manifestation. Ce jour là, les leaders des organisations syndicales avaient décidé de ne plus déclarer les manifestations. Aujourd'hui les syndicats se contentent d'informer les services de l'état du parcours de la manifestation "et si la règle change, on continuera à l'informer" déclare Michel Le Roc'h, le secrétaire général du syndicat FO en Loire-Atlantique.