Loire-Atlantique : les associations d'aide au logement croulent sous les problèmes d'impayés

"On ne sait même plus ou donner de la tête, on a tellement de dossiers que l'on ne sait même plus par où commencer", s'inquiète Carl Pelé, président de la Confédération du logement en Loire-Atlantique. Depuis le mois de mars, ses collègues et lui reçoivent chaque jours plusieurs sollicitations concernant des impayés de loyer ou des demandes de conseil. Une situation qui n'existe pas qu'au plan local : selon l'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil), les loyers impayés ont augmenté de 50% sur la fin de l'année 2020 par rapport à 2019.

De mauvais payeurs.... qui n'avaient pas de problème jusqu’à présent

Dans les bureaux nantais de la Confédération du logement, les salariés viennent en aide à des locataires en difficulté. Des hommes et des femmes qui n'avaient, pour la plupart, aucun problème d'impayés avant la crise sanitaire. _"_Il s'agit de travailleurs pour la plupart, qui ont eu une baisse de salaire avec le chômage partiel. Sauf qu'avec 80% de salaire, et des charges qui ne bougent pas, ils ont pour certains été obligés de contracter des prêts à la consommation", précise Carl Pelé avant d'ajouter, "c'est très inquiétant pour la suite. S'ils ne peuvent plus payer les crédits, ils vont faire comment ?", s'interroge le président.

D'autant plus que le nombre de locataires qui envisagent de ne pas payer augmente significativement au fil des mois. "Ils appellent pour savoir s'ils peuvent ne payer que la moitié du loyer par exemple. Je leur explique que légalement ils n'ont pas le droit", raconte Laura Guillou, juriste de la confédération.

Il faut ouvrir le dialogue avec son propriétaire ou son bailleur

La jeune femme invite les locataires a prendre contact avec le propriétaire du bien ou le bailleur social afin d'entamer le dialogue. "Il y a des possibilités de s'en sortir mais il ne faut surtout pas faire le politique de l'autruche en se disant 'ça va passer'", alerte la juriste. Surtout que cette situation a un "effet domino" d'après Carl Pelé : "Les propriétaires ne sont pas tous riches. Certains ont besoin de cet argent pour payer leurs dépenses. Ils se retrouvent aussi en difficulté."

Pour faire face à la crise, les bailleurs sociaux ont mis en place des dispositifs pour aider les locataires. Nantes métropole habitat, par exemple, avait prévu 750.000 euros de déficit à cause des impayés. Après plusieurs prises de contact avec les locataires pour échelonner les paiements, "c'est finalement la somme de 250.000 euros qui a été atteinte", explique Alain Robert, président de NMH.

Une aide au loyer dans le parc privé

Coté parc privé, l'Agence départementale d'information sur le logement (Adil) aide les locataires à connaitre leurs droits. "Ce sont des locataires qui n'ont pas l'habitude de bénéficier d'aides. Ils ne savent pas comment faire", explique Nathalie Tricot, la directrice en Loire-Atlantique. "Nous proposons l'aide au loyer mis en place lors du premier confinement et qui sera renouvelée cette année encore pour celles et ceux qui entrent dans les critères."

Contact : Appelez le 0.805.160.075 et prenez conseil auprès de votre Adil.