Loire-Atlantique : les commerces ouverts le dimanche 28 novembre pendant le "black friday"

La préfecture de Loire-Atlantique annonce que les commerces pourront ouvrir, à titre exceptionnel, le dimanche 28 novembre entre 10h et 19h. Cette dérogation concerne les commerces de détails, à l’exception des supérettes, supermarchés, hypermarchés qui disposent déjà de la possibilité d’ouvrir le dimanche matin.

Cette ouverture exceptionnelle était demandée par plusieurs associations de commerçants, désireuses de pouvoir ouvrir leurs boutiques en ce week-end du "black friday". Pendant trois jours en effet, les sites de vente en ligne multiplient les promotions et les prix cassés. Cette dérogation accordée aux commerces traditionnels a été prise après concertation des représentants des employeurs et des salariés, ainsi que la chambre de commerce et d’industrie, celle des métiers et de l’artisanat.

Le préfet évoque "une solution pragmatique" qui prend aussi en compte la perte d’activité connue par les commerces lors des différents confinements, depuis le début de la pandémie de Covid-19.

On se souvient que l'an dernier, le "black friday" avait été repoussé d'une semaine pour ne pas tomber en plein deuxième confinement.