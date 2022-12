Loire-Atlantique : les réservations de gîtes en baisse de 18% pour ces vacances de fin d'année

Certains profitent des Fêtes de fin d'année pour organiser des réunions avec leurs proches dans des gîtes. Mais cette année, en Loire-Atlantique, le bilan des réservations est mitigé. Elles sont en baisse de 18% par rapport à l'année dernière. 4 gîtes sur 10 sont occupés en moyenne dans le département, sur les deux semaines de vacances de Noël.

ⓘ Publicité

Hasard du calendrier

La faute, notamment, au calendrier. Cette année, Noël et le jour de l'An tombent tous les deux un dimanche. Et ce n'est pas bon pour les réservations touristiques. "On ne va pas arriver dans un gîte le 24 et fêter Noël. Et on ne va pas le louer le 25 non plus, souligne le directeur des Gîtes de France de Loire-Atlantique , Michel Laur. Donc on a moins de locations à cause de ça. Mais à chaque fois que le calendrier nous est défavorable, c'est compliqué. Même quand on fait des promos, pour un jour supplémentaire par exemple, ça a un impact relativement faible."

Une situation "pas catastrophique" pour autant, précise Michel Laur, surtout au regard des années 2020 et 2021, particulièrement favorables aux gîtes pendant les vacances de fin d'année. "Là, on revient à des taux normaux, comparables à 2019."

Des locations de groupes en Vendée

En Vendée, on a plutôt le sourire. Certes, tous les gîtes n'affichent pas complet, mais ce n'est jamais le cas pour les vacances d'hiver dans le département. En revanche, les logements de groupes, pour une dizaine de personnes notamment, sont très prisés. Le taux de réservations est même supérieur à l'année dernière.

Par ailleurs, les gîtes surfent toujours sur la vague d'engouement qui a suivi la crise sanitaire, remarque le président des Gîtes de France de Vendée . "C'est un phénomène de société important. On est inquiet par rapport à la conjoncture, on est inquiet par rapport à la crise, et on se dit qu'il faut profiter du moment. Je crois que ça rentre dans les mœurs, explique Antoine Priouzeau. C'est une évolution de la clientèle par rapport à ce qu'on a connu hier. C'est-à-dire qu'on part plus souvent en courts séjours, et on se fait plaisir sur des week-ends, moins loin mais plus souvent."

Une année 2022 "hors-norme"

Une bonne nouvelle en tout cas, en Vendée comme en Loire-Atlantique, l'année qui vient de s'écouler aura été particulièrement bonne pour les gîtes. "L'année 2022 c'est une année hors-norme", se réjouit le directeur des Gîtes de France en Loire-Atlantique, Michel Laur. Une activité multipliée par 3, voire 3,5, par rapport à 2019 en Loire-Atlantique. En Vendée, on annonce une hausse de 20%.