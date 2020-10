Loire-Atlantique : les salariés de AAA, sous-traitant d'Airbus inquiets pour leur avenir

Ils se demandent ce qu'ils vont devenir. Une dizaine de salariés de l'entreprise AAA, un sous-traitant d'Airbus ont débrayé ce mardi matin devant le site de leur entreprise AAA, à Montoir-de-Bretagne. Le sous-traitant envisage de supprimer 700 postes sur toute la France et 137 en Loire-Atlantique.

Une dizaine de salariés de l'enterprise AAA, un sous-traitant d'Airbus et de Stelia, ont débrayé ce mardi matin à l'appel de la CFDT devant le site de leur entreprise AAA, Assistance Aéronautique et Aérospatiale à Montoir-de-Bretagne. Les salariés de Carquefou près de Nantes étaient également invités à cesser le travail. Le sous-traitant envisage de supprimer 700 postes sur toute la France soit près de la moitié de ses effectifs. 137 postes sont menacés entre Montoir-de-Bretagne et Carquefou. Les dernières négociations concernant le PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, se déroulent ce mardi. Pour l'instant la direction propose un congés de reclassement de 5 mois aux salariés licenciés. L'inquiétude est grande car le secteur de l'aéronautique est totalement sinistré.

"On sait qu'on va passer du temps au chômage"

Agé de 31 ans, Quentin est contrôleur qualité, il travaille pour AAA depuis sept ans. Père de deux jeunes enfants, avec un crédit sur sa maison, une femme qui travaille dans la restauration, il s'inquiète pour la suite : "il y a peu de boites qui recrutent, donc on sait qu'on va passer du temps au chômage. C'est brutal car en début d'année, tout allait très bien dans le secteur de l'aéronautique. Il y avait d'autres solutions alternatives à prendre en compte en dehors du PSE, plan de sauvegarde de l'emploi" estime le trentenaire. "C'est assez compliqué de se dire du jour au lendemain faut que je me reconvertisse, qu'est-ce que je vais faire et en deux mois trouver la réponse, ce n'est pas simple. Se dire qu'après sept ans dans la boite, l'aéronautique c'est fini, c'est dur"conclut le père de famille.