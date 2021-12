Loire-Atlantique : nombreuses annulations à l'approche des Fêtes, les traiteurs très inquiets

A quelques semaines de Noël, les traiteurs n'ont pas vraiment l'esprit à la fête ! Depuis les dernières annonces du gouvernement et le durcissement des mesures liées au Covid, c'est une cascade d'annulations de commandes pour les professionnels du secteur. L'association "Les Traiteurs de France", qui regroupe les leaders nationaux du secteur des traiteurs événementiels, a publié mercredi 1er décembre un communiqué pour demander "une aide immédiate du gouvernement".

En effet, les entreprises et les collectivités sont nombreuses à tirer un trait sur leur arbre de Noël, repas de fin d'année, ou vœux du nouvel an. Pourtant, ces événements ne sont pas interdits, mais ils sont fortement déconseillés en raison de la reprise de l'épidémie. D'où la frilosité des organisateurs qui préfèrent renoncer à ce type d'événement.

"On attend malheureusement des appels et des mails qui vont dans ce sens-là tous les jours, soupire Pierre-Yves Rollier, le dirigeant de la Maison Hebel, à La Chevrolière. On a à la fois les annulations-reports et en plus, on a forcément plus de demande du tout. On a l'impression que tout est à l'arrêt, et on est en attente de ce qui va se passer."

On se retrouve le bec dans l'eau - Harold Pageaud, patron de Bourget Traiteur

Reste le sentiment de se retrouver, une fois de plus, "le bec dans l'eau", déplore Harold Pageaud. Le patron de Bourget Traiteur sait d'ores-et-déjà qu'il n'embauchera pas les extras prévus à Noël. Dans cette entreprise nantaise, ce sont 20% du chiffre d'affaires annuel qui partent en fumée. "Ce sont des réservations qui sont faites depuis au moins un mois ou deux. Donc ça nous a obligés à refuser d'autres prestations à côté. Et là, ces réservations ont été annulées et on se retrouve sans activité pour notre personnel. Donc c'est assez compliqué."

Des règles "trop floues"

Même constat au Carré des délices, société basée aux Sorinières : 40% des commandes pour les Fêtes annulées en quelques jours. "Considérable", estime le dirigeant Sébastien Payen, d'autant qu'il n'est pas clairement interdit d'organiser des moments de convivialité en entreprise ou dans les collectivités publiques. Mais ce flou est presque pire selon le traiteur. "On nous dit 'vous pouvez faire des choses, mais on vous le déconseille'. Et en fait, il y a une trouille sociale que je comprends très bien qui fait que, du coup, les clients annulent. Soit on dit oui, soit on dit non, mais il faut prendre ses responsabilités !" lâche-t-il.

Ce qui se passe en ce moment est vraiment dévastateur - Sébastien Payen, dirigeant du Carré des délices

Une situation qui vient s'ajouter à la fatigue accumulée au cours de longs mois de crise sanitaire. "On est effectivement en permanence en 'stop and go'. On reprend l'activité, on s'arrête, et c'est du jour au lendemain. C'est brutal, extrêmement brutal ! On a tous cette lassitude profonde psychologiquement en fait. Ce qui se passe en ce moment est vraiment dévastateur", se désole Sébastien Payen.

Il faut "de la transparence"

Ce qu'il faut maintenant, c'est "de la transparence", martèle Bastien Cousseau, du GNI grand ouest (Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration). Selon ce patron de deux entreprises de la région nantaise, le gouvernement doit à la fois clarifier les règles qui régissent la profession en temps de Covid, mais aussi apporter des aides à ce secteur sinistré. "Il est urgent d'avoir une réponse rapide, efficace et significative afin qu'on puisse s'adapter à la situation sereinement. C'est tout ce qu'on demande pour l'instant ! Après, on est des professionnels, on saura faire. Mais il faut nous donner des outils pour faire !"