Loire-Atlantique : une cagnotte pour sauver une exploitation agricole en partie ravagée par les flammes

Un an de travail ravagé par les flammes. C'est ce qui est arrivé le lundi 30 novembre à une jeune maraîchère en Loire-Atlantique. Guillemette Duchesne est installée depuis septembre 2019 à Saint-Jean-de-Boiseau dans le but de produire des légumes bio. Mais l'endroit où elle entreposait ses semis, son tracteur et d'autres outils est entièrement détruit depuis un incendie. Alors pour s'en sortir et redémarrer son activité le plus vite possible elle a lancé une cagnotte en ligne que vous trouvez ici.

"Les conséquences sont énormes, surtout dans le temps parce que je dois tout reconstruire et en même temps préparer la saison prochaine. Mais pour l'instant je ne peux rien faire sans mes outils et sans mes semences", explique Guillemette Duchesne. Pour l'aider il y a bien-sûr les assurances. Les experts ont d'ailleurs fait les premières constatations mais ces procédures prennent du temps et la maraîchère a besoin d'argent rapidement pour pouvoir travailler. En tout il lui faudrait 20 000 euros pour surmonter cette mauvaise passe.