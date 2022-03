Loire-Atlantique / Vendée : la grande collecte des Restos du Cœur, c'est jusqu'au 6 mars

Comme partout en France, les bénévoles des Restos du Cœur de Vendée et de Loire-Atlantique sont sur le pont depuis ce vendredi matin. Jusqu'à dimanche midi, par endroits, ils sont dans les magasins pour recueillir vos dons en nature : denrées alimentaires non périssables et/ou produits d'hygiène.

Jennifer et Caroline, deux bénévoles des Restos 44 pour cette grande collecte.

Comme ce vendredi 4 mars, ce samedi, voire par endroits le dimanche 6 au matin, les bénévoles des Restos du Cœur sont dans les magasins pour leur grande collecte. Cela se passe dans 160 magasins en Loire Atlantique; 104 en Vendée. Sur les deux départements, quelque 3.500 bénévoles sont mobilisés.

Les Restos prêts à accompagner des réfugiés ukrainiens

Dans les deux cas, l'objectif est de faire à minima aussi bien, voire mieux que l'an passé : 200 tonnes avaient été réunies en Loire-Atlantique; 132 en Vendée. "Tous les étudiants qui venaient l'an passé ont pu retrouver un petit boulot dans les bars, les restaurants (établissements contraints à la fermeture administrative jusqu'au 9 juin 2021 en raison du covid), les auto-entrepreneurs ont pu redémarrer un petit peu, donc on les voit moins dans nos centres. On a quand même une légère augmentation de 3-4%, mais cela n'a pas été le raz-de-marée redouté. On va prendre en charge des réfugiés ukrainiens, il faut donc que nos stocks soient vraiment remplis là", confie Jean-Marie Griffon, le président des Restos en Loire-Atlantique.

Malgré l'augmentation du prix de certains produits et les sollicitations qui se multiplient en raison de la guerre en Ukraine, ce vendredi, à Nantes, les Restos étaient plutôt confiants avec une générosité toujours bien prégnante.

