Loire : comment Montbrison déroule le tapis rouge aux commerces de centre-ville

La sous-préfecture de Montbrison, dans la Loire, serait-elle devenue "THE place to be" pour les commerces locaux ? L'annonce de nouvelles installations d'ici l'année prochaine, qui font suite à l'arrivée de nouveaux commerces cette année, semble le montrer. Le centre-ville attire notamment grâce à une politique pro-active de la mairie, qui s'appuie sur un nouvel outil : le droit de préemption commercial.

Le droit de préemption commercial, un outil "pas coercitif, mais d'accompagnement"

En vigueur depuis le 7 août 2020, le droit de préemption commercial permet à la mairie d'être notifiée de tout nouveau projet d'installation de nature commercial. Sont concernés les transactions sur fond de commerce, les bails ou les terrains à vocation commercial). À partir de cette notification, la mairie a deux mois pour donner sa réponse.

Il s'agit par exemple de cibler les secteurs où la mairie entend protéger le commerce et l'artisanat de proximité, et de voir, rue par rue, si une installation est viable. Par exemple, "si un boucher veut s'installer dans un secteur où il y en a déjà quatre, est-il opportun d'en installer un cinquième ? Le droit de préemption va nous permettre de le guider et de le faire arriver dans les meilleures conditions possibles", avance Pierre Contrino, adjoint à l'urbanisme.

Une attractivité appréciée par les commerçants montbrisonnais et leurs clients

Côté commerçants, cette politique fait évidemment des heureux. Installée en juillet 2020, Magalie Rochon tient un restaurant de spécialités québécoises, le seul à Montbrison et qui plus est dans la Loire : "je n'ai pas l'impression qu'on se marche sur les pieds, dit-elle. Chacun propose quelque chose de différent, et c'est important de pouvoir avoir l'offre la plus large possible."

C'est bien cette offre élargie que vient chercher régulièrement une habitante stéphanoise, croisée dans le restaurant de Magalie Rochon : "Vêtements, habits, déco, il y a tout et il y a du choix ! Pareil en restaurants. Montbrison est agréable et le centre-ville dynamique", remarque-t-elle.

Les nouveaux arrivants se disent eux aussi ravis. Sébastien Robert va ouvrir sa quatrième poissonnerie (il est déjà présent à Saint-Étienne, Saint-Chamond et Andrézieux-Bouthéon) dans la ville l'année prochaine, et remarque : "On est aidés, pas financièrement parlant, mais considérés et reçus en mairie. Les possibilités qu'on nous donne, l'entretien de la ville, tout est appréciable."

Afin de maintenir cette attractivité, la mairie de Montbrison vient de prolonger sa taxe sur les friches commerciales. Elle a notamment fait ses preuves rue Saint-Jean, où cinq locaux inoccupés ont trouvé preneur, dont trois avaient été taxés.