Loire : d'ici 2027, un salarié de la métallurgie sur cinq va partir à la retraite

Ces derniers mois, malgré la crise, le secteur de la métallurgie a plutôt bien résisté dans la Loire. 360 emplois ont été supprimés sur les 24.500 que compte le secteur. Grâce aux aides de l'Etat. Mais également parce que le département abrite de nombreuses TPE et PME, plus souples à gérer en cas de difficultés.

Aujourd'hui, alors que la reprise s'annonce, la métallurgie est confrontée à la hausse des coûts des matières premières et au manque de main d'œuvre.

"On a des hausses de matières premières qui sont spectaculaires, reconnait Philippe Rascle le président de l'UIMM Loire. Certains aciers coûtent deux fois ce qu'ils ne coûtaient en 2018, et pour certaines nuances d'acier, on a également des pénuries, c'est-à-dire qu'on n'a pas de certitudes sur les fournisseurs et sur leurs capacités à livrer".

La métallurgie de la Loire doit recruter 1.680 en 2021. Mais 88% des entreprises avouent avoir du mal à embaucher. Et les difficultés vont se poursuivre "D'ici 2027, un emploi sur cinq dans la métallurgie de la Loire doit être remplacé, parce que les gens vont partir en retraite donc c'est une ambition, un challenge très important au niveau du recrutement et au niveau de la formation".

1.300 apprentis ont suivi cette année une formation du Pole formation Loire-Drôme-Ardèche. Il reste des places dans certains secteurs pour la rentrée 2021.