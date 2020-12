Loire : des jouets neufs à petit prix pour les plus modestes grâce au Secours populaire

Épidémie de Covid-19 oblige, le Secours populaire de la Loire ne peut pas mener toutes ses actions de fin d'année. Pas de bénévoles dans les magasins pour emballer vos cadeaux par exemple. Mais pas question pour l'association de faire une croix sur les Pères Noël verts : les 7 et 8 décembre, un magasin de jouets à petit prix est installé à Saint-Étienne, aux Ursules. Une distribution de jouets est également prévue en fin de semaine pour des familles sans hébergement. Au total sur la semaine, l'opération va bénéficier à plus de 800 enfants dans la Loire.

Des jouets à moins de 20 euros

Les bénévoles du Secours populaire y aident les bénéficiaires qui se sont inscrits à l'opération à remplir leur caddie de jouets et décorations de Noël à tout petit prix (entre 2 et 20 euros) pour "rendre Noël un peu meilleur", commente la secrétaire générale du Secours populaire dans la Loire, Dominique Roche. "On propose des jouets neufs", précise-t-elle, "c'est important pour nous, parce qu'on veut que, comme pour l'opération "oubliés des vacances" l'été, les enfants puissent dire à l'école après les vacances de Noël, "moi aussi j'ai eu des jouets neufs"". Le Secours populaire finance ces achats grâce à ses ventes toute l'année de jouets de seconde main.

Devant une table débordant de poupées, Amina fait ses comptes. "Des jouets comme ceux-là, dans les magasins c'est bien 20 euros... je ne peux pas me permettre des jouets à 20 ou 30 euros", explique Amina, une bénéficiaire, venue acheter des cadeaux pour ses deux filles pour les fêtes de fin d'année. Elle explique qu'habituellement, elle fait ses courses de Noël chez Emmaüs, "mais c'est fermé", ou dans les brocantes, "mais il n'y en a pas en ce moment", la faute à la crise sanitaire.

Des caddies bien remplis sans exploser son budget © Radio France - Tifany Antkowiak

Faire le bon choix

Au rayon livres du magasin éphémère, une jeune maman s'émerveille devant des livres de Tchoupi. "Mon fils adore et moi aussi, c'est mon dessin animé préféré de quand j'étais petite", explique-t-elle. Elle a déjà choisi pour son fils de trois ans un petit billard en bois, des figurines, une petite voiture, le tout pour une vingtaine d'euros. "Je suis bien contente parce franchement les finances là pour Noël, c'était pas ça. C'est décevant, moi j'ai toujours eu tout ce que je voulais enfant", raconte la jeune femme.

Pas facile de gérer le sentiment de culpabilité pour certains, comme ce papa qui a beaucoup de mal à faire un choix pour son fils. Il hésite entre un hélicoptère à construire et des boîtes de Playmobil : "je peux vous garantir qu'il a vraiment tout ce qu'il faut, mais, depuis quelques temps je suis dans des difficultés inimaginables, c'est pour ça que le choix va être... essentiel".

Selon un sondage Ifop paru dans le Parisien ce lundi, 20% des parents s'apprêtent à sacrifier les cadeaux de Noël pour leurs enfants cette année faute de moyens, et même 36% des parents dans les catégories les plus modestes.